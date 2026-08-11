Mercado Pago: la billetera de Mercado Libre lanzó una guía de ahorro y descuentos en agosto
La cuenta digital Mercado Pago anunció su nueva guía de ahorro para el mes de agosto. Aprovechá los mejores descuentos, cuotas sin interés y promociones hoy.
Durante el transcurso del actual mes de agosto, la billetera virtual de Mercado Libre, Mercado Pago, decidió renovar por completo su enorme catálogo de beneficios diarios. A través de su moderna cuenta digital, millones de usuarios podrán acceder a increíbles promociones exclusivas pagando mediante el código QR o utilizando sus respectivas tarjetas.
Los mejores descuentos en supermercados y farmacias
Para hacer frente a los gastos de la vida cotidiana, la plataforma habilitó reintegros inmediatos y cuotas sin interés en comercios sumamente demandados:
- Supermercados: Los usuarios pueden obtener hasta un 25% de descuento en reconocidas cadenas como Carrefour, Coto, Día y Chango Más, acreditándose en el acto y en la mayoría de los casos sin límite de compra. Por otro lado, quienes cobren prestaciones sociales a través de la app percibirán un 15% off extra en Carrefour durante los fines de semana.
- Farmacity: Se aplica un 30% de descuento todos los días miércoles en compras mayores a $30.000 pagando con código QR o mediante el botón de pago.}
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Gran ahorro en gastronomía, transporte y turismo
La aplicación digital también unificó enormes beneficios para quienes utilicen tanto el saldo en cuenta como sus tarjetas de crédito o prepagas:
- Comida y Delivery: En McDonald's se ofrece hasta un 30% de descuento todos los viernes pagando con tarjeta física o código QR, mientras que Burger King brinda un 15% off los días miércoles. A su vez, ofrecen atractivos beneficios en la suscripción de Pedidos Ya Plus.
- Transporte de pasajeros: Cabify sorprende a sus usuarios con un 100% de descuento para aquellos viajes realizados de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la mañana (con un tope estipulado de $25.000 por traslado).
- Combustibles: Las estaciones de servicio Gulf aplican un 10% off los martes y jueves, mientras que la empresa Dapsa otorga el mismo porcentaje los días miércoles.
- Viajes y turismo: En la empresa Despegar se puede acceder a paquetes turísticos con cuotas sin interés, sumando promociones adicionales desde la aplicación en vuelos internacionales y cadenas hoteleras.
Para poder aprovechar fácilmente estas ofertas, los interesados simplemente deben abrir la aplicación oficial, ingresar directamente en la sección "Beneficios" y revisar todos los rubros, días y condiciones aplicables según su ubicación geográfica.
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