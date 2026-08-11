El Banco Nación presentó un plan de financiación de autos 0 km en hasta 48 horas: todos los detalles

Banco Nación

El esquema anunciado establece tasas nominales anuales (TNA) diferenciadas, que varían según el plazo de financiación y la relación del cliente con el banco. Para quienes acreditan haberes en el Banco Nación, la TNA es del 27% para operaciones a 24 meses y del 30% para plazos entre 30 y 48 meses. En tanto, quienes no perciben su sueldo en la entidad acceden a tasas del 37% y 40% respectivamente.