El Banco Nación presentó un plan de financiación de autos 0 km en hasta 48 horas: todos los detalles
La línea de créditos del Banco Nación prevé financiar hasta 20 millones de pesos con tasas que van desde el 27% hasta el 40% anual.
El Banco Nación y Volkswagen Argentina anunciaron este martes la implementación de un programa de financiación exclusivo para la compra de vehículos 0 km de la automotriz alemana en concesionarios oficiales. La propuesta, enmarcada en la línea de créditos "+Autos con BNA", busca de esta manera ampliar el acceso a unidades nuevas mediante condiciones preferenciales de financiamiento.
La iniciativa permite a los interesados solicitar créditos de hasta 20 millones de pesos para la adquisición de autos 0 km que no superen un precio máximo de 60 millones de pesos y con plazos que van desde los 24 hasta los 48 meses. Entre los modelos de autos que se pueden adquirir con esta línea de créditos se encuentran los VW Polo; Tera; Virtus; Nivus; T-Cross; Taos; Saviero y Amarok.
El esquema anunciado establece tasas nominales anuales (TNA) diferenciadas, que varían según el plazo de financiación y la relación del cliente con el banco. Para quienes acreditan haberes en el Banco Nación, la TNA es del 27% para operaciones a 24 meses y del 30% para plazos entre 30 y 48 meses. En tanto, quienes no perciben su sueldo en la entidad acceden a tasas del 37% y 40% respectivamente.
"La operatoria se gestiona íntegramente en los concesionarios oficiales de Volkswagen adheridos, donde los clientes pueden consultar los modelos disponibles y avanzar con la solicitud de crédito según su perfil", indicó el comunicado. Desde el Banco Nación aclararon que el otorgamiento de los préstamos está sujeto a evaluación crediticia y a la aprobación formal según la normativa vigente.
Los interesados pueden acercarse a los concesionarios participantes para conocer en detalle los modelos disponibles, las tasas aplicables y los requisitos para iniciar el trámite de solicitud. Toda la gestión, incluida la consulta y la presentación de documentación, se realiza en los puntos de venta oficiales de la marca, según confirmaron ambas partes.
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