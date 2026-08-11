Granja Tres Arroyos echó a 250 trabajadores por la caída del consumo

Desde el gremio afirmaron que la empresa avanza con “despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”. Contaron además que entre los despedidos se encuentran también delegados de personal.

Resaltaron que los trabajadores “vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”.

“No queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra Concursal”, enfatizó FTIA.

Al mismo tiempo, desde el sindicato dijeron que la justificación de la compañía no es más que riesgo empresarial, pero queda expuesto como fuerza mayor. “No hay jurisprudencia que justifique esa fuerza mayor. Entendemos que es totalmente improcedente el despido”, señaló Julio Chamorro, secretario general en Concepción del Uruguay del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).