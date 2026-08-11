Granja Tres Arroyos echó a 250 trabajadores por la caída del consumo
El derrumbe del consumo y el cierre de mercados de exportación provocaron una profunda crisis para la cual el gobierno de Javier Milei no tiene respuestas.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei cerraron cerca de 30 mil empresas, la gran mayoría de ellas PyMEs, y se destruyeron más de 300 mil puestos de trabajo formales. Sin embargo la profunda crisis que están generando las políticas económicas de Milei y su ministro Luis Caputo por el derrumbe del consumo y la apertura indiscriminada de las importaciones, no es privativo de las PyMEs y golpea a las grandes empresas también.
Tal es el caso de la avícola Granja Tres Arroyos que acaba de despedir a 250 trabajadores de los 900 que se desempeñan en su planta industrial de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Los telegramas de despidos enviados a los trabajadores aseguran que "la decisión obedece a una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad".
Y sigue: "en particular, los brotes de influenza aviar registrados en el país que determinaron el cierre y las restricciones de acceso a los principales mercados internacionales de exportación, provocando una significativa reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación, circunstancias que derivaron en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa".
Frente a la catarata de despidos la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) expresó este martes su repudio y cuestionó el accionar “artero e insensible” de la empresa frente a la grave situación económica de los trabajadores.
Desde el gremio afirmaron que la empresa avanza con “despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”. Contaron además que entre los despedidos se encuentran también delegados de personal.
Resaltaron que los trabajadores “vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”.
“No queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra Concursal”, enfatizó FTIA.
Al mismo tiempo, desde el sindicato dijeron que la justificación de la compañía no es más que riesgo empresarial, pero queda expuesto como fuerza mayor. “No hay jurisprudencia que justifique esa fuerza mayor. Entendemos que es totalmente improcedente el despido”, señaló Julio Chamorro, secretario general en Concepción del Uruguay del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
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