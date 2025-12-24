El Gobierno avanza con la privatización de la Casa de la Moneda y deja de emitir

Otro aspecto que genera controversia es el creciente protagonismo de China como proveedor casi exclusivo de billetes. En los últimos dos años, la Argentina importó al menos 1.420 millones de unidades por un costo de 72 millones de dólares, con precios significativamente más bajos que los de competidores europeos. En el sector financiero advierten sobre prácticas de “dumping” y señalan que ceder la fabricación de un bien estratégico como la moneda a China es una rareza a nivel internacional.