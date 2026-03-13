Monotributo ARCA: cómo consultar deudas y generar el VEP para pagar online sin trámites presenciales hoy
Revisar tu estado de cuenta es clave para evitar intereses y sanciones. Conocé el paso a paso para regularizar tu situación fiscal a través de la plataforma digital.
En medio de la creciente digitalización del sistema impositivo, cada vez más contribuyentes buscan información sobre ARCA (ex AFIP) y el monotributo para controlar su situación fiscal y verificar si mantienen deudas o pagos pendientes.
Revisar el estado de cuenta del monotributo se volvió un paso clave para evitar inconvenientes. Consultar los saldos impagos a tiempo permite ordenar la situación fiscal y prevenir intereses, recargos o eventuales sanciones que pueden generarse por atrasos en los pagos.
A través de las plataformas digitales de AFIP y los sistemas habilitados por ARCA, los contribuyentes pueden acceder a esta información de manera rápida. Con clave fiscal y conexión a internet, es posible consultar el monotributo, verificar la cuenta y realizar pagos electrónicos sin necesidad de acercarse a una oficina.
La forma de ver las deudas pendientes del monotributo
Dentro de las herramientas digitales disponibles para los contribuyentes, el Volante Electrónico de Pago (VEP) se consolidó como una opción fundamental para revisar y regularizar la situación del monotributo.
Mediante este sistema, los usuarios pueden identificar con claridad los períodos adeudados, consultar el estado de sus pagos y elegir cuáles desean cancelar, lo que permite administrar de manera más ordenada las obligaciones fiscales.
Luego de seleccionar los meses pendientes, la plataforma genera automáticamente el VEP, documento que habilita el pago electrónico a través de los canales disponibles. Este mecanismo digital simplifica el proceso y permite completar la operación de forma rápida, segura y sin necesidad de realizar trámites presenciales, facilitando que los contribuyentes mantengan al día su situación tributaria.
Cómo pagar las deudas del monotributo
El Volante Electrónico de Pago (VEP) es una de las herramientas más utilizadas para cumplir con las obligaciones fiscales de manera simple. A través del servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, los contribuyentes pueden generar el volante con clave fiscal, completando datos como CUIT, período, impuesto e importe correspondiente.
Una vez creado el VEP, el sistema permite realizar el pago electrónico en el momento desde la opción Pagos ARCA, que redirige al canal seleccionado para completar la operación. Este proceso digital agiliza el cumplimiento del monotributo y evita trámites presenciales.
También existe la alternativa de pagar mediante homebanking, utilizando Red Link o Pago Mis Cuentas de Banelco. Para operar es necesario contar con una clave generada en cajero automático, lo que habilita el acceso a un sistema digital, seguro y rápido para gestionar pagos impositivos.
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