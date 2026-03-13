Monotributo ARCA: cómo consultar deudas y generar el VEP para pagar online sin trámites presenciales hoy

monotributo

Luego de seleccionar los meses pendientes, la plataforma genera automáticamente el VEP, documento que habilita el pago electrónico a través de los canales disponibles. Este mecanismo digital simplifica el proceso y permite completar la operación de forma rápida, segura y sin necesidad de realizar trámites presenciales, facilitando que los contribuyentes mantengan al día su situación tributaria.

Cómo pagar las deudas del monotributo

El Volante Electrónico de Pago (VEP) es una de las herramientas más utilizadas para cumplir con las obligaciones fiscales de manera simple. A través del servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, los contribuyentes pueden generar el volante con clave fiscal, completando datos como CUIT, período, impuesto e importe correspondiente.

Una vez creado el VEP, el sistema permite realizar el pago electrónico en el momento desde la opción Pagos ARCA, que redirige al canal seleccionado para completar la operación. Este proceso digital agiliza el cumplimiento del monotributo y evita trámites presenciales.

También existe la alternativa de pagar mediante homebanking, utilizando Red Link o Pago Mis Cuentas de Banelco. Para operar es necesario contar con una clave generada en cajero automático, lo que habilita el acceso a un sistema digital, seguro y rápido para gestionar pagos impositivos.