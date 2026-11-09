El papa León XIV y un mensaje que desafía cada uno de los dogmas y convicciones libertarios

“La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos. Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado, y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", disparó León XIV ante un Milei que, rígido, se sostenía sobre el borde de su silla como quien busca el momento preciso para poder ponerse de pie e irse.

Frente al mandatario libertario que defiende en cada oportunidad que se le presenta la ley del más fuerte y califica de "aberración" y "un robo" a la justicia social, León XIV llamó a defender "a quienes encuentran mayores dificultades" y a que los beneficios de una sociedad que crece le lleguen a todos. "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad. Y quienes aún trabajando tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar", disparó León XIV frente a quien hizo de los jubilados el blanco predilecto de su plan de ajuste y de la precarización laboral y licuación de salarios dos patas fundamentales de su modelo económico.

"La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía" siguió y llamó a "robsutecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación", todos ellos sectores víctimas de la motosierra libertaria.

Este lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione, León XIV advirtió, frente a quien hizo del ajuste a los discapacitados una de la caras más perversas de su plan, que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

Frente a la decisión de Milei de librar por el completo a las fuerzas del mercado la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial y su intención de convertir a la Argentina en un paraíso carente de toda regulación para los sueños más temerarios de los tecnomagnates del mundo, León XIV advirtió que "los rápidos avances tecnológicos abren, a su vez, posibilidades que hace pocos años apenas podían imaginarse. Plantean también interrogantes de gran alcance, especialmente en relación con la inteligencia artificial. La medicina, la educación, la producción y la investigación cuenten hoy con instrumentos capaces de transformar profundamente la vida humana. Estos avances exigen considerar las consecuencias de su aplicación y las responsabilidades de quienes deciden cómo utilizarlos. El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura".

El discurso completo del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Así, cada una de las intervenciones del Sumo Pontífice hasta el momento se convirtieron en una abierta respuesta antitética a las posturas de Milei viene defendiendo hace casi tres años desde que asumió al frente de la Casa Rosada. En todos los ámbitos salvo con la excepción del aborto, cuestión zanjada hace años en la Argentina pero que cada tanto desde las huestes libertarias apuestan a volver a poner en entredicho.

Frente a este indisimulado desafío a todo lo que él representa, Milei eligió el camino obligado aunque menos obvio para él, asestar los golpes en silencio, fingir demencia y ensayar arriesgadas piruetas discursivas para forzar interpretaciones y negar críticas obvias. Todo ello esperando que el suplicio de tres días que están padeciendo en Casa Rosada termine de pronto de modo de que el miércoles la visita del Papa sea un recuerdo y retomar la única forma de hacer política que conocen y que, no hay que negarlo, en un mundo cada vez más polarizado (pero también cada vez más pendular) le ha reportado no pocos triunfos.