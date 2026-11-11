El Gobierno no se hace cargo del mensaje del papa León XIV y asegura que fue dirigido a toda la clase política
La bajada de línea de la Casa Rosada frente al lapidario mensaje del papa León XIV contra las políticas libertarias es clara y busca negar la interpelación.
En Casa Rosada cuentan los minutos para que el papa León XIV ponga el punto final a su visita a la Argentina y a lo largo de la cual puso en el foco de sus críticas cada uno de los dogmas y convicciones libertarios. A pesar de ello, en el gobierno de Javier Milei eligieron no hacerse cargo del claro mensaje del Sumo Pontífice, se obligaron a no polemizar con el mensaje del Papa y buscan extender a todo el arco político el alcance de sus palabras.
Para ello la bajada de línea desde la Casa Rosada es clara y puede verse en las respuestas de los principales referentes libertarios y voceros paraoficiales que unificaron su discurso para minimizar las corrosivas críticas de León XIV.
Ni la advertencia de que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía; ni la de “robustecer” la educación, las universidades y la investigación; ni el del “cuidado de la palabra” en la vida pública, ni del respeto e inclusión de las personas con discapacidad parecen haber hecho mella en la Casa Rosada donde insisten en señalar que el del Papa fue un mensaje para toda la clase política en general.
En ese sentido aseguran que el del papa León XIV fue un mensaje "fiel al Evangelio". Nada dicen sin embargo que cada una de sus palabras retomó todos y reivindicó cada uno de los sectores que fueron y son los principales blancos de la motosierra libertaria.
"El discurso fue muy bueno. No interpeló al Gobierno. Dijo lo que él quería decir y se podría aplicar a cualquier lugar del mundo. No me pareció nada fuera del mensaje habitual del Papa. No hubo ningún palo específico para nosotros”, aseguró a La Nación un alto funcionario de la Casa Rosada, tras las lapidarias palabras de León XIV en el Palacio Libertad.
En ese mensaje el Papa abogó por expresar las diferencias pero en el diálogo (dijo que hay que “reconocer un compatriota en quien piensa distinto”) frente a los recurrentes exabruptos de Milei y sus acólitos, se refirió a la importancia de las instituciones, pidió “actuar con prudencia” y que haya “límites en el poder”. También remarcó la necesidad de “cuidar al débil”, a los ancianos y a los discapacitados, precisamente dos de las principales víctimas del ajuste libertario. Y pidió “robustecer” la educación, las universidades y la investigación. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", sentenció en un abierto desafío a las políticas libertarias en las que las personas son sacrificadas ante el altar del equilibrio fiscal.
“El Papa está siendo fiel a la doctrina social de la Iglesia y al Evangelio”, insitió otra fuente del Gobierno dando cuenta así de la uniformidad del discurso que bajó desde Casa Rosada para responder a las críticas. Y abundó: "el Papa es pastor de la Iglesia universal. No dijo ‘voy a hablar de las políticas de Milei’. Eso es un recorte. En todo caso, nos interpela a todos, a toda la política. Quienes interpretan que viene a hablarle a Milei cometen un error”.
"El mensaje del Papa fue muy atinado, repartió para todos. No hay ninguna parte por fuera de lo que siempre plantea la Iglesia. Algunos pueden haber querido hacer lecturas por los hechos políticos más recientes −por ejemplo, con la discapacidad− pero no me pareció que León haya tenido un intento de golpear al Gobierno con eso. Él entiende el juego, el mensaje de la Iglesia es ir más allá de los temas partidarios. Lo de Claypole es un respaldo a un concepto que la Iglesia históricamente tuvo”, aseguró también a la Nación otro miembrod e la mesa chica del poder libertario.
Otra fuente más repitió calcado discurso, pese a pertenecer a otra vertiente del oficialismo. “Viene muy acertado León, no se metió en la política interna. En el Palacio Libertad tampoco percibí que haya estado duro contra el Gobierno. Es el mensaje del Evangelio; no tuvo una visión política, habló desde el Evangelio”, insistió en sintonía con la bajad de línea de Casa Rosada.
De esta manera en el gobierno libertario apuestan por fingir demencia mientras esperan con ansias el fin de la visita para pdoer pasar la página.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario