Nuevos controles de ARCA: quiénes están obligados a emitir tickets y qué pasa con las compras de $10 millones
La Resolución 5824/2026 profundiza la digitalización y el control fiscal. Enterate cómo afecta a profesionales, bancos y a la identificación de los consumidores.
La ARCA avanza con la Resolución 5824/2026 para profundizar la digitalización del sistema tributario y reforzar el control fiscal sobre las operaciones económicas.La medida busca mejorar la trazabilidad de las transacciones, reducir la evasión impositiva y ampliar el uso de facturación electrónica en empresas, profesionales y prestadores de servicios.
Para los consumidores, implicará recibir comprobantes electrónicos en más operaciones.
Los nuevos obligados que deberán emitir tickets
La nueva normativa de ARCA incorpora a contribuyentes que antes no estaban obligados a emitir facturación electrónica, como directores de sociedades, síndicos, fiduciarios y profesionales con honorarios judiciales, quienes ahora deberán generar comprobantes digitales por cada ingreso.
Con este cambio, ARCA elimina excepciones históricas y amplía la digitalización tributaria, lo que permitirá mejorar el control fiscal y el seguimiento de las operaciones económicas en tiempo real.
El nuevo Comprobante de Liquidación Electrónica Mensual
La Resolución 5824 de ARCA incorporó una nueva herramienta dentro del sistema de facturación electrónica: el Comprobante de Liquidación Electrónica Mensual. Este mecanismo permite agrupar operaciones y emitir un único comprobante por cliente cada mes, en lugar de generar varias facturas individuales por cada transacción.
La medida está orientada principalmente a empresas con gran volumen de operaciones recurrentes. Según la normativa de ARCA, el documento deberá emitirse hasta el último día del mes calendario y luego ponerse a disposición del cliente dentro de los diez días posteriores.
Bancos y tarjetas bajo la lupa digital total
Las entidades financieras alcanzadas por la Ley 21.526 quedan incluidas en la nueva normativa de ARCA, por lo que bancos públicos y privados deberán emitir comprobantes electrónicos para informar comisiones y cargos financieros. La medida también alcanza a las administradoras de tarjetas, que ahora deberán respaldar cada cargo con facturación electrónica.
El cambio apunta a mejorar la trazabilidad de los consumos, incluyendo operaciones con tarjetas y billeteras virtuales. Así, ARCA podrá acceder a información más precisa sobre los costos aplicados, mientras que para los usuarios implicará mayor transparencia en los cargos bancarios.
La identificación del consumidor por 10 millones
La normativa de ARCA mantiene la identificación obligatoria en ventas al público cuando las operaciones superan los 10 millones de pesos, con el objetivo de detectar movimientos económicos relevantes que puedan ocultar fondos no declarados.
Además, si el comprador quiere deducir el gasto en Ganancias, deberá informar su CUIT sin importar el monto. La medida refuerza el control tributario y obliga a los comercios a cumplir con una correcta identificación del cliente para evitar sanciones o clausuras.
