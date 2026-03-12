Nuevos controles de ARCA: quiénes están obligados a emitir tickets y qué pasa con las compras de $10 millones

La medida está orientada principalmente a empresas con gran volumen de operaciones recurrentes. Según la normativa de ARCA, el documento deberá emitirse hasta el último día del mes calendario y luego ponerse a disposición del cliente dentro de los diez días posteriores.

Bancos y tarjetas bajo la lupa digital total

Las entidades financieras alcanzadas por la Ley 21.526 quedan incluidas en la nueva normativa de ARCA, por lo que bancos públicos y privados deberán emitir comprobantes electrónicos para informar comisiones y cargos financieros. La medida también alcanza a las administradoras de tarjetas, que ahora deberán respaldar cada cargo con facturación electrónica.

El cambio apunta a mejorar la trazabilidad de los consumos, incluyendo operaciones con tarjetas y billeteras virtuales. Así, ARCA podrá acceder a información más precisa sobre los costos aplicados, mientras que para los usuarios implicará mayor transparencia en los cargos bancarios.

La identificación del consumidor por 10 millones

La normativa de ARCA mantiene la identificación obligatoria en ventas al público cuando las operaciones superan los 10 millones de pesos, con el objetivo de detectar movimientos económicos relevantes que puedan ocultar fondos no declarados.

Además, si el comprador quiere deducir el gasto en Ganancias, deberá informar su CUIT sin importar el monto. La medida refuerza el control tributario y obliga a los comercios a cumplir con una correcta identificación del cliente para evitar sanciones o clausuras.