Ofertas en supermercados: la cadena que vende ropa de hombre a precios bajísimos para el Día del Padre
En la previa del Día del Padre, muchas personas buscan alternativas para encontrar regalos sin gastar de más. Conoce las ofertas.
La propuesta incluye rebajas en diferentes categorías y beneficios de financiación para quienes quieran aprovechar las ofertas. Entre los artículos disponibles aparecen prendas de abrigo, pantalones, remeras, ropa interior, zapatillas y accesorios para el hogar.
Además de los descuentos directos, algunas compras cuentan con la posibilidad de acceder a cuotas sin interés, lo que permite organizar mejor los gastos y conseguir productos a precios más accesibles.
La campaña estará disponible por tiempo limitado y busca acompañar una de las fechas comerciales más importantes del año, con opciones pensadas para distintos estilos y presupuestos.
Cuáles son las promociones y descuentos especiales en indumentaria masculina para aprovechar esta semana
La cadena de supermercados Carrefour presentó una serie de ofertas enfocadas principalmente en ropa de hombre. Dentro de las prendas destacadas se encuentran camperas, buzos, pantalones y básicos de uso diario.
Entre las principales promociones aparecen:
- Campera Tex: disponible a $39.990, con una importante rebaja sobre su precio anterior.
- Buzo polar medio cierre Tex: se consigue por $39.990.
- Pantalón 5 bolsillos Tex: disponible por $54.990.
- Pantalón chino Tex: también tiene un valor de $54.990.
- Sweater escote V Tex: se puede comprar por $44.990.
- Campera polar Tex: figura a $46.990.
- Remera básica cuello redondo Tex: disponible por $17.990.
- Jean clásico Tex: tiene un precio de $36.990.
La promoción también incluye opciones de calzado para completar el regalo. Entre ellas aparecen mocasines, zapatillas casuales y deportivas con valores especiales.
Algunas de las alternativas son:
- Mocasín de gamuza Tex: $57.990.
- Zapatillas casuales Tex: $57.990.
- Zapatillas deportivas Tex: $39.990.
- Pantuflas Tex: $31.990.
Además, hay beneficios en ropa interior y medias con promociones especiales como el 3x2, una opción pensada para quienes buscan productos básicos a menor precio.
Más allá de la indumentaria, la cadena también sumó descuentos en artículos de cocina, bazar, parrillas y bicicletas. Entre las opciones aparecen cafeteras, utensilios para asado y productos para disfrutar al aire libre.
Con estas ofertas, Carrefour busca posicionarse como una alternativa para quienes todavía no compraron su regalo del Día del Padre y quieren aprovechar precios promocionales antes de que finalice la campaña.
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