Ofertas en supermercados: la cadena que vende ropa de hombre a precios bajísimos para el Día del Padre

Campera Tex: disponible a $39.990, con una importante rebaja sobre su precio anterior.

disponible a $39.990, con una importante rebaja sobre su precio anterior. Buzo polar medio cierre Tex: se consigue por $39.990.

se consigue por $39.990. Pantalón 5 bolsillos Tex: disponible por $54.990.

disponible por $54.990. Pantalón chino Tex: también tiene un valor de $54.990.

también tiene un valor de $54.990. Sweater escote V Tex: se puede comprar por $44.990.

se puede comprar por $44.990. Campera polar Tex: figura a $46.990.

figura a $46.990. Remera básica cuello redondo Tex: disponible por $17.990.

disponible por $17.990. Jean clásico Tex: tiene un precio de $36.990.

La promoción también incluye opciones de calzado para completar el regalo. Entre ellas aparecen mocasines, zapatillas casuales y deportivas con valores especiales.

Algunas de las alternativas son:

Mocasín de gamuza Tex: $57.990.

$57.990. Zapatillas casuales Tex: $57.990.

$57.990. Zapatillas deportivas Tex: $39.990.

$39.990. Pantuflas Tex: $31.990.

Además, hay beneficios en ropa interior y medias con promociones especiales como el 3x2, una opción pensada para quienes buscan productos básicos a menor precio.

Más allá de la indumentaria, la cadena también sumó descuentos en artículos de cocina, bazar, parrillas y bicicletas. Entre las opciones aparecen cafeteras, utensilios para asado y productos para disfrutar al aire libre.

Con estas ofertas, Carrefour busca posicionarse como una alternativa para quienes todavía no compraron su regalo del Día del Padre y quieren aprovechar precios promocionales antes de que finalice la campaña.