Beneficios ANSES: los descuentos y promociones disponibles para jubilados en febrero

El programa está dirigido a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES: este beneficio se extiende a miles de argentinos y se aplica en más de 7.000 comercios adheridos, entre supermercados, farmacias y locales de barrio.

Cómo funciona Beneficios ANSES

Además de los acuerdos generales, existen promociones extra para quienes cobran sus haberes en determinados bancos. Estas propuestas se suman a los beneficios básicos y varían según la entidad.