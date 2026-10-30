Pensando en las elecciones, Milei y Caputo aumentan los subsidios a colectivos para evitar subas en el boleto

Por otra parte, respecto de los saldos adeudados, el Gobierno propuso cancelar los 40 mil millones en tres pagos. Sin embargo, las cámaras empresarias pretendían que el monto se abonara en una única cuota.

Costos y boleto

Las negociaciones entre Transporte y las cámaras empresarias se produjeron después de que el sector advirtiera sobre la posibilidad de restringir los servicios de las líneas de jurisdicción nacional. Según las compañías, los ingresos por tarifas y subsidios resultan insuficientes para cubrir los costos de funcionamiento y ya no pueden absorber la diferencia.

En ese contexto, algunas empresas alertaron que comenzarían a reducir de manera escalonada las frecuencias nocturnas. El reclamo de las cámaras alcanza a las 104 líneas nacionales.

Actualmente, el boleto mínimo de los colectivos de jurisdicción nacional cuesta 742,81 pesos. La cifra contrasta con la tarifa técnica sin subsidios que calculan las empresas, de 2.494,13 pesos. La diferencia es de 1.751,32 pesos, equivalente al 70,2% del costo total.

Luis Caputo y Javier Milei

Por su parte, Transporte señaló que desde diciembre de 2023 el boleto mínimo pasó de 52,96 a 742,81 pesos, lo que representa un incremento acumulado del 1.303%.

Las empresas sostienen que realizaron esfuerzos para mantener las prestaciones, pero advierten que el desequilibrio entre los ingresos reconocidos y los costos reales dificulta sostener la operación. También señalan la presión de las negociaciones paritarias y el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre.