Pensiones ANSES: los requisitos a cumplir para acceder a los beneficios
Las diferencias entre los beneficios derivados de aportes y los asistenciales, los montos vigentes en marzo 2026 y cómo realizar el trámite oficial.
El universo de las pensiones en Argentina es amplio. Estas prestaciones se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos: aquellas que derivan del esfuerzo contributivo de un trabajador (como la pensión por fallecimiento) y aquellas que el Estado otorga de forma graciable o asistencial ante situaciones de vulnerabilidad o discapacidad.
Con el reciente aumento del 2,88% y la vigencia de nuevos controles de auditoría, entender a qué categoría pertenece cada beneficio de ANSES es crucial para garantizar la continuidad del cobro y el acceso a la cobertura de salud.
El respaldo ante el fallecimiento del titular
Este grupo de pensiones se genera a partir de los aportes realizados por un trabajador en actividad o un jubilado. Su objetivo es proteger económicamente al grupo familiar primario tras el deceso del sostén del hogar.
Existen dos variantes principales:
- Pensión Directa: se solicita cuando fallece un trabajador en actividad que cumplía con la condición de «aportante regular» o «irregular con derecho«.
- Pensión Derivada: es la que se tramita tras el fallecimiento de una persona que ya era jubilada.
En ambos casos, pueden solicitarla el cónyuge o conviviente previsional, y los hijos solteros hasta los 18 años (o sin límite de edad si presentan una discapacidad al momento del fallecimiento). En marzo 2026, el monto de estas pensiones suele ser equivalente al 70% u 80% del haber que percibía o le hubiera correspondido al titular.
Asistencia para sectores vulnerables
Las PNC no requieren aportes previos, pero están sujetas a una rigurosa evaluación socioeconómica y patrimonial. En 2026, bajo la nueva Ley de Emergencia en Discapacidad, estos beneficios han sumado mayores controles de permanencia.
Las categorías vigentes son:
- PNC por Invalidez: destinada a personas que acrediten una disminución del 66% o más en su capacidad laboral. Requiere el CMO (Certificado Médico Oficial) digital.
- PNC para Madres de 7 hijos o más: una prestación mensual para madres que tengan o hayan tenido siete o más hijos (incluidos adoptados). Su monto equivale a una jubilación mínima.
- PNC por Vejez: para personas de 70 años o más que se encuentran en situación de desamparo y no poseen otros ingresos o bienes.
- Pensiones Graciables: otorgadas por el Congreso de la Nación a personas en situaciones especiales de vulnerabilidad.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor
La PUAM es una prestación intermedia que ha ganado mucho peso en el presupuesto previsional. Está dirigida a personas mayores de 65 años (hombres y mujeres) que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria.
Este beneficio otorga el 80% de una jubilación mínima y garantiza la cobertura médica a través de PAMI. En marzo 2026, el monto total con el bono de refuerzo incluido alcanza los $365.680,70.
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