Pensiones ANSES: los requisitos a cumplir para acceder a los beneficios

Asistencia para sectores vulnerables

Las PNC no requieren aportes previos, pero están sujetas a una rigurosa evaluación socioeconómica y patrimonial. En 2026, bajo la nueva Ley de Emergencia en Discapacidad, estos beneficios han sumado mayores controles de permanencia.

Las categorías vigentes son:

PNC por Invalidez : destinada a personas que acrediten una disminución del 66% o más en su capacidad laboral. Requiere el CMO (Certificado Médico Oficial) digital .

: destinada a personas que acrediten una disminución del 66% o más en su capacidad laboral. Requiere el . PNC para Madres de 7 hijos o más : una prestación mensual para madres que tengan o hayan tenido siete o más hijos (incluidos adoptados). Su monto equivale a una jubilación mínima.

: una prestación mensual para madres que tengan o hayan tenido siete o más hijos (incluidos adoptados). Su monto equivale a una jubilación mínima. PNC por Vejez : para personas de 70 años o más que se encuentran en situación de desamparo y no poseen otros ingresos o bienes.

: para personas de 70 años o más que se encuentran en situación de desamparo y no poseen otros ingresos o bienes. Pensiones Graciables: otorgadas por el Congreso de la Nación a personas en situaciones especiales de vulnerabilidad.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM es una prestación intermedia que ha ganado mucho peso en el presupuesto previsional. Está dirigida a personas mayores de 65 años (hombres y mujeres) que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria.

Este beneficio otorga el 80% de una jubilación mínima y garantiza la cobertura médica a través de PAMI. En marzo 2026, el monto total con el bono de refuerzo incluido alcanza los $365.680,70.