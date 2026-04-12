Pensiones ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto van a cobrar en abril
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el cuarto mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
El universo de las pensiones en Argentina es amplio. Estas prestaciones se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos: aquellas que derivan del esfuerzo contributivo de un trabajador (como la pensión por fallecimiento) y aquellas que el Estado otorga de forma graciable o asistencial ante situaciones de vulnerabilidad o discapacidad.
Qué es la pensión por fallecimiento de ANSES
La pensión por fallecimiento es un beneficio previsional que se otorga a los familiares directos de una persona jubilada que fallece.
Se trata de un ingreso mensual que:
- Reemplaza parcialmente la jubilación del titular fallecido
- Garantiza la continuidad del ingreso familiar
- Se mantiene mientras se cumplan los requisitos establecidos
Este beneficio forma parte del sistema previsional argentino y está regulado por normas específicas que determinan quiénes tienen derecho a cobrarlo.
Quiénes pueden acceder a la pensión
No cualquier familiar puede acceder, sino únicamente aquellos que tenían un vínculo directo o dependencia económica con el titular.
Cónyuge
El primer beneficiario es el cónyuge (esposo o esposa).
Para acceder, debe presentar:
- Partida de matrimonio actualizada
Este punto es clave: no alcanza con el certificado antiguo guardado en el hogar. ANSES exige una versión actualizada para verificar que:
- El matrimonio estaba vigente al momento del fallecimiento
- No existía divorcio o separación legal previa
Conviviente previsional
También puede acceder la persona que convivía con el titular sin estar casada, siempre que pueda demostrar una relación estable.
En este caso, se exige:
- 5 años de convivencia previa al fallecimiento
Este plazo se reduce a:
- 2 años si la pareja tuvo hijos en común
Para acreditar el vínculo, ANSES puede solicitar:
- Domicilio compartido
- Cuentas bancarias conjuntas
- Declaraciones juradas
- Testimonios
Hijos
Los hijos también pueden ser beneficiarios, pero bajo condiciones específicas:
- Hasta los 18 años, siempre que sean solteros y no cobren otra prestación
Existe una excepción importante:
- Sin límite de edad para hijos con discapacidad que hayan estado a cargo del titular
Cómo hacer el trámite paso a paso
Plazo inicial
Antes de iniciar el trámite, deben pasar al menos:
- 10 días hábiles desde el fallecimiento
Esto permite que ANSES registre la defunción en su sistema.
Trámite online
Si el fallecimiento ocurrió dentro de los últimos 6 meses, se puede gestionar de forma digital:
- Ingresar a Mi ANSES
- Acceder con CUIL y Clave de Seguridad Social
- Ir a “Solicitud de Prestaciones”
- Seleccionar “Pensión derivada por fallecimiento”
Este método es más ágil, pero requiere que los vínculos familiares ya estén registrados en la base de datos.
Trámite presencial
Si pasaron más de 6 meses o el caso es más complejo, el trámite debe hacerse en una oficina.
En ese caso:
- Se debe solicitar turno previo
- Presentarse con DNI y documentación original
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