Pensiones ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto van a cobrar en abril.

Reemplaza parcialmente la jubilación del titular fallecido

Garantiza la continuidad del ingreso familiar

Se mantiene mientras se cumplan los requisitos establecidos

Este beneficio forma parte del sistema previsional argentino y está regulado por normas específicas que determinan quiénes tienen derecho a cobrarlo.

Quiénes pueden acceder a la pensión

No cualquier familiar puede acceder, sino únicamente aquellos que tenían un vínculo directo o dependencia económica con el titular.

Cónyuge

El primer beneficiario es el cónyuge (esposo o esposa).

Para acceder, debe presentar:

Partida de matrimonio actualizada

Este punto es clave: no alcanza con el certificado antiguo guardado en el hogar. ANSES exige una versión actualizada para verificar que:

El matrimonio estaba vigente al momento del fallecimiento

No existía divorcio o separación legal previa

Conviviente previsional

También puede acceder la persona que convivía con el titular sin estar casada, siempre que pueda demostrar una relación estable.

En este caso, se exige:

5 años de convivencia previa al fallecimiento

Este plazo se reduce a:

2 años si la pareja tuvo hijos en común

Para acreditar el vínculo, ANSES puede solicitar:

Domicilio compartido

Cuentas bancarias conjuntas

Declaraciones juradas

Testimonios

Hijos

Los hijos también pueden ser beneficiarios, pero bajo condiciones específicas:

Hasta los 18 años, siempre que sean solteros y no cobren otra prestación

Existe una excepción importante:

Sin límite de edad para hijos con discapacidad que hayan estado a cargo del titular

Cómo hacer el trámite paso a paso

Plazo inicial

Antes de iniciar el trámite, deben pasar al menos:

10 días hábiles desde el fallecimiento

Esto permite que ANSES registre la defunción en su sistema.

Trámite online

Si el fallecimiento ocurrió dentro de los últimos 6 meses, se puede gestionar de forma digital:

Ingresar a Mi ANSES

Acceder con CUIL y Clave de Seguridad Social

Ir a “Solicitud de Prestaciones”

Seleccionar “Pensión derivada por fallecimiento”

Este método es más ágil, pero requiere que los vínculos familiares ya estén registrados en la base de datos.

Trámite presencial

Si pasaron más de 6 meses o el caso es más complejo, el trámite debe hacerse en una oficina.

En ese caso: