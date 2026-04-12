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Pensiones ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto van a cobrar en abril

Economía

El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el cuarto mes del año.

Pensiones ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto van a cobrar en abril.

Pensiones ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto van a cobrar en abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.

Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.

El universo de las pensiones en Argentina es amplio. Estas prestaciones se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos: aquellas que derivan del esfuerzo contributivo de un trabajador (como la pensión por fallecimiento) y aquellas que el Estado otorga de forma graciable o asistencial ante situaciones de vulnerabilidad o discapacidad.

Qué es la pensión por fallecimiento de ANSES

La pensión por fallecimiento es un beneficio previsional que se otorga a los familiares directos de una persona jubilada que fallece.

Se trata de un ingreso mensual que:

  • Reemplaza parcialmente la jubilación del titular fallecido
  • Garantiza la continuidad del ingreso familiar
  • Se mantiene mientras se cumplan los requisitos establecidos

Este beneficio forma parte del sistema previsional argentino y está regulado por normas específicas que determinan quiénes tienen derecho a cobrarlo.

Quiénes pueden acceder a la pensión

No cualquier familiar puede acceder, sino únicamente aquellos que tenían un vínculo directo o dependencia económica con el titular.

Cónyuge

El primer beneficiario es el cónyuge (esposo o esposa).

Para acceder, debe presentar:

  • Partida de matrimonio actualizada

Este punto es clave: no alcanza con el certificado antiguo guardado en el hogar. ANSES exige una versión actualizada para verificar que:

  • El matrimonio estaba vigente al momento del fallecimiento
  • No existía divorcio o separación legal previa

Conviviente previsional

También puede acceder la persona que convivía con el titular sin estar casada, siempre que pueda demostrar una relación estable.

En este caso, se exige:

  • 5 años de convivencia previa al fallecimiento

Este plazo se reduce a:

  • 2 años si la pareja tuvo hijos en común

Para acreditar el vínculo, ANSES puede solicitar:

  • Domicilio compartido
  • Cuentas bancarias conjuntas
  • Declaraciones juradas
  • Testimonios

Hijos

Los hijos también pueden ser beneficiarios, pero bajo condiciones específicas:

  • Hasta los 18 años, siempre que sean solteros y no cobren otra prestación

Existe una excepción importante:

  • Sin límite de edad para hijos con discapacidad que hayan estado a cargo del titular

Cómo hacer el trámite paso a paso

Plazo inicial

Antes de iniciar el trámite, deben pasar al menos:

  • 10 días hábiles desde el fallecimiento

Esto permite que ANSES registre la defunción en su sistema.

Trámite online

Si el fallecimiento ocurrió dentro de los últimos 6 meses, se puede gestionar de forma digital:

  • Ingresar a Mi ANSES
  • Acceder con CUIL y Clave de Seguridad Social
  • Ir a “Solicitud de Prestaciones”
  • Seleccionar “Pensión derivada por fallecimiento”

Este método es más ágil, pero requiere que los vínculos familiares ya estén registrados en la base de datos.

Trámite presencial

Si pasaron más de 6 meses o el caso es más complejo, el trámite debe hacerse en una oficina.

En ese caso:

  • Se debe solicitar turno previo
  • Presentarse con DNI y documentación original

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