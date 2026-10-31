Ahorro para jubilados de ANSES: la guía definitiva para aprovechar rebajas y pagar menos en los supermercados
El beneficio permite obtener rebajas sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Los jubilados y pensionados de ANSES cuentan con una serie de beneficios que les permiten reducir sus gastos en supermercados y comercios de todo el país. A través del programa de descuentos, los adultos mayores pueden aprovechar promociones en productos de consumo diario.
La iniciativa busca aliviar el impacto de los gastos cotidianos y facilitar el acceso a alimentos, artículos de limpieza y otros productos esenciales.
Una de las principales ventajas es que los beneficiarios pueden acceder a las rebajas de manera sencilla, utilizando los medios de pago habilitados y sin necesidad de completar formularios o realizar inscripciones previas.
Cuáles son los supermercados adheridos a los descuentos de ANSES
El programa de Beneficios ANSES incluye promociones en distintas cadenas de supermercados y comercios de cercanía. Según las condiciones difundidas para octubre de 2026, los descuentos varían según el establecimiento.
En Jumbo, Disco y Vea, los jubilados pueden acceder a un 10% de descuento general, con un beneficio adicional del 20% en productos de perfumería y limpieza.
Por su parte, Coto y La Anónima ofrecen rebajas del 10%, mientras que Josimar y Toledo cuentan con descuentos del 15%.
En Carrefour, la promoción alcanza el 10%, con un tope de $35.000 por operación. Changomas ofrece un 10% con un límite de $1.000 por compra y $15.000 mensuales, mientras que Día aplica un 10% con un reintegro máximo de $2.000 por operación.
Además, algunas entidades bancarias ofrecen beneficios adicionales. Banco Nación, Galicia, Supervielle y Banco Provincia cuentan con promociones que, según el medio de pago y el comercio, pueden permitir acumular descuentos y reintegros.
Estas condiciones corresponden a las promociones informadas para octubre y pueden variar según la sucursal, el banco y la fecha de compra.
Cómo acceder a los descuentos de ANSES sin hacer trámites
Una de las principales ventajas de los descuentos para jubilados y pensionados de ANSES es que no requieren inscripción previa ni gestiones presenciales.
Para aprovecharlos, los beneficiarios deben realizar sus compras en los comercios adheridos y pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cobran sus haberes previsionales.
También pueden existir reintegros adicionales al utilizar billeteras virtuales como MODO, BNA+ o Cuenta DNI, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por cada banco.
Antes de comprar, es recomendable verificar que el supermercado participe de la promoción, consultar los días de vigencia y revisar los topes de devolución.
De esta manera, los jubilados pueden reducir sus gastos en alimentos, artículos de limpieza y productos de uso cotidiano, aprovechando los beneficios disponibles sin realizar trámites adicionales.
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