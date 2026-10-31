Ahorro para jubilados de ANSES: la guía definitiva para aprovechar rebajas y pagar menos en los supermercados

Por su parte, Coto y La Anónima ofrecen rebajas del 10%, mientras que Josimar y Toledo cuentan con descuentos del 15%.

En Carrefour, la promoción alcanza el 10%, con un tope de $35.000 por operación. Changomas ofrece un 10% con un límite de $1.000 por compra y $15.000 mensuales, mientras que Día aplica un 10% con un reintegro máximo de $2.000 por operación.

Además, algunas entidades bancarias ofrecen beneficios adicionales. Banco Nación, Galicia, Supervielle y Banco Provincia cuentan con promociones que, según el medio de pago y el comercio, pueden permitir acumular descuentos y reintegros.

Estas condiciones corresponden a las promociones informadas para octubre y pueden variar según la sucursal, el banco y la fecha de compra.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES sin hacer trámites

Una de las principales ventajas de los descuentos para jubilados y pensionados de ANSES es que no requieren inscripción previa ni gestiones presenciales.

Para aprovecharlos, los beneficiarios deben realizar sus compras en los comercios adheridos y pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cobran sus haberes previsionales.

También pueden existir reintegros adicionales al utilizar billeteras virtuales como MODO, BNA+ o Cuenta DNI, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por cada banco.

Antes de comprar, es recomendable verificar que el supermercado participe de la promoción, consultar los días de vigencia y revisar los topes de devolución.

De esta manera, los jubilados pueden reducir sus gastos en alimentos, artículos de limpieza y productos de uso cotidiano, aprovechando los beneficios disponibles sin realizar trámites adicionales.