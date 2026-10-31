Turnos presenciales en ANSES: cómo solicitar, consultar o cancelar una cita en cualquier oficina del país
El organismo gubernamental busca mejorar la accesibilidad, reducir traslados innecesarios y agilizar la atención en sus oficinas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una importante modificación en su sistema de turnos presenciales que beneficiará a millones de usuarios en todo el país. Quienes necesiten realizar una gestión podrán elegir libremente la oficina donde desean ser atendidos, sin depender de la cercanía de su domicilio registrado.
La medida representa un cambio significativo respecto al esquema anterior, que sugería automáticamente la delegación más próxima al domicilio informado en la base de datos del organismo. Aunque esa opción seguirá apareciendo como recomendación, los ciudadanos tendrán la posibilidad de seleccionar cualquier oficina disponible en el territorio nacional.
Paso a paso: cómo solicitar un turno en cualquier delegación de ANSES
El procedimiento para gestionar una cita presencial se realiza de forma digital a través de la plataforma oficial del organismo.
Para completar la solicitud de manera correcta, se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la plataforma oficial: entrar a mi ANSES (desde el celular con la app) y dirigirse al apartado de app mi ANSES y seleccionar la opción Turnos.
- Iniciar la solicitud: elegir la alternativa Solicitar un turno dentro del menú principal e indicar el trámite específico que se desea realizar.
- Identificación del titular: escribir el número de CUIL correspondiente y presionar el botón Continuar para avanzar en el sistema.
- Verificación y ubicación: comprobar que los datos de contacto estén actualizados y optar por la modalidad de búsqueda por provincia o por domicilio para elegir la sede deseada en todo el país.
- Confirmación de la cita: seguir las indicaciones finales del sistema para registrar de forma definitiva la fecha y el horario elegido.
Los motivos de la medida y la descentralización de la atención
Esta iniciativa oficial busca dar respuesta directa a situaciones particulares de movilidad, contemplando compromisos laborales, motivos familiares, traslados por viajes o residencias transitorias que hasta el momento dificultaban la gestión de trámites en la jurisdicción de origen del ciudadano.
Asimismo, desde el organismo destacaron que la flexibilización favorece la descentralización de la atención. Al optimizar la capacidad operativa de las distintas dependencias a nivel nacional, se logra reducir de forma significativa los traslados innecesarios y los tiempos de espera para los beneficiarios.
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