Actualización del SUAF en ANSES: cuáles son los nuevos topes de ingresos habilitados para cobrar la asignación en noviembre

Primer rango de ingresos: se cobrará $79.816 por cada hijo.

Segundo rango de ingresos: el haber mensual será de $53.841.

Tercer rango de ingresos: el importe se ubicará en $32.566.

Cuarto rango de ingresos: la asignación correspondiente será de $16.806.

Cómo consultar si te corresponde el pago en Mi Anses

Para verificar el tramo asignado y la continuidad del beneficio, el titular puede ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma oficial o a la aplicación móvil de Mi Anses. En la sección "Hijas e Hijos" y luego en "Mis Asignaciones", el sistema detalla la liquidación individualizada y el cronograma de cobro mensual.