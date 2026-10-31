Actualización del SUAF en ANSES: cuáles son los nuevos topes de ingresos habilitados para cobrar la asignación en noviembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Cuáles son los nuevos topes del SUAF para noviembre
El porcentaje de incremento refleja el dato de inflación registrado por el Indec dos meses atrás:
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Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF): asciende a $6.543.627, considerando la suma total de las remuneraciones brutas de ambos progenitores o convivientes.
Tope máximo individual por integrante: se fija en $3.271.814, techo específico que ningún integrante de la pareja puede rebasar de forma particular.
Cuánto se cobrará por hijo en noviembre según los rangos
El incremento del 1,93% impacta de manera directa en los importes liquidados por Anses para los cuatro tramos de ingresos familiares:
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Primer rango de ingresos: se cobrará $79.816 por cada hijo.
Segundo rango de ingresos: el haber mensual será de $53.841.
Tercer rango de ingresos: el importe se ubicará en $32.566.
Cuarto rango de ingresos: la asignación correspondiente será de $16.806.
Cómo consultar si te corresponde el pago en Mi Anses
Para verificar el tramo asignado y la continuidad del beneficio, el titular puede ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma oficial o a la aplicación móvil de Mi Anses. En la sección "Hijas e Hijos" y luego en "Mis Asignaciones", el sistema detalla la liquidación individualizada y el cronograma de cobro mensual.
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