Preocupa en la Costa Atlántica el derrumbe de las reservas para las vacaciones de invierno

Esta falta de rentabilidad genera un impacto directo en toda la cadena económica de las localidades balnearias, afectando no solo a los propietarios de los hoteles, sino también a los restaurantes, comercios de cercanía y, fundamentalmente, a los puestos de trabajo.

"La hotelería es la punta de lanza del turismo. Si la hotelería no trae turistas, después las demás actividades obviamente no van a tener nada de trabajo e inclusive también el trabajo del personal", remarcó Corda.

El empresario explicó además que el comportamiento del turista cambió drásticamente. Hoy en día, las familias ya no realizan reservas con la anticipación de antes, las estadías son más cortas y se priorizan los establecimientos que ofrecen servicios específicos como spa o pileta climatizada.

En ese sentido, Corda expuso una limitación estructural que dificulta la competencia en temporada invernal para algunas zonas. "No contamos todavía con gas natural, entonces, bueno, ese tipo de cosas también obligan a muchos a tener cerrado o no poder competir, obviamente" dijo e empresario que tiene su hotel en la localidad de Las Gaviotas.

A pesar del escenario adverso, desde la CEHG aseguran que están trabajando en conjunto con el municipio para buscar alternativas de cara al invierno y proyectar la próxima temporada estival. Entre las medidas implementadas, se destaca la firma de convenios con cooperativas y sindicatos de todo el país a través de "La Rueda" (turismo sindical), un sistema que abarca a casi 900 mil afiliados, con el objetivo de fomentar el turismo regional y atraer visitantes durante todo el año.