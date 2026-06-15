Feriados: el turismo nacional registró su menor movimiento de todo este año con un millón de viajeros locales

En el Litoral, Puerto Iguazú alcanzó niveles de ocupación cercanos al 70%, mientras que los Esteros del Iberá y las termas entrerrianas mantuvieron una demanda sostenida. Salta, por su parte, fue uno de los principales focos de atracción gracias a las actividades organizadas por la conmemoración de Güemes.

También hubo un desempeño aceptable en Córdoba, Mendoza y distintos destinos vinculados al turismo de naturaleza, impulsados principalmente por viajeros regionales y escapadas de corta duración.

Un año marcado por viajes más cortos

El informe de CAME destacó que durante este año se consolidó una modalidad de viaje más austera. Las reservas anticipadas fueron bajas en la mayoría de los destinos y muchos prestadores lograron mejorar la ocupación gracias a ventas de último momento y al turismo de cercanía.

En lo que va de 2026 ya se realizaron seis fines de semana largos y, según los datos de la entidad empresaria, viajaron más de 10,3 millones de turistas y gastaron $2,8 billones. Sin embargo, el sector continúa mostrando señales de un consumo más moderado, con viajeros que priorizan presupuestos ajustados, estadías breves y destinos cercanos.