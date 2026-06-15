Feriados: el turismo nacional registró su menor movimiento de todo este año con un millón de viajeros locales
El fin de semana largo dejó un nivel de turismo muy moderado en todo el país. La CAME confirmó la gran caída del consumo y la actual tendencia de viajes cortos.
El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes dejó un movimiento turístico moderado en todo el país. Si bien cerca de un millón de personas viajaron durante los tres días de descanso, la actividad estuvo lejos de los niveles registrados en otros feriados y consolida la tendencia de escapadas más cortas, menor gasto y a último momento.
En total, 993.683 turistas recorrieron distintos destinos del país y generaron un impacto económico de $216.649 millones. Se trató del feriado con menor movimiento turístico de 2026, en un contexto marcado por la cautela en el consumo, las condiciones climáticas propias del inicio del invierno y el comienzo del Mundial 2026.
Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gasto promedio diario por turista fue de $109.013, con una caída real del 3,5% respecto del año pasado. Además, la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, confirmando la preferencia por viajes breves y de cercanía.
Los destinos que lograron destacarse
A pesar del escenario general, algunos destinos consiguieron sostener buenos niveles de actividad. En la Patagonia, Bariloche volvió a posicionarse entre los lugares más elegidos gracias a las primeras nevadas y a la proximidad de la temporada invernal. También registraron movimiento San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Ushuaia.
En el Litoral, Puerto Iguazú alcanzó niveles de ocupación cercanos al 70%, mientras que los Esteros del Iberá y las termas entrerrianas mantuvieron una demanda sostenida. Salta, por su parte, fue uno de los principales focos de atracción gracias a las actividades organizadas por la conmemoración de Güemes.
También hubo un desempeño aceptable en Córdoba, Mendoza y distintos destinos vinculados al turismo de naturaleza, impulsados principalmente por viajeros regionales y escapadas de corta duración.
Un año marcado por viajes más cortos
El informe de CAME destacó que durante este año se consolidó una modalidad de viaje más austera. Las reservas anticipadas fueron bajas en la mayoría de los destinos y muchos prestadores lograron mejorar la ocupación gracias a ventas de último momento y al turismo de cercanía.
En lo que va de 2026 ya se realizaron seis fines de semana largos y, según los datos de la entidad empresaria, viajaron más de 10,3 millones de turistas y gastaron $2,8 billones. Sin embargo, el sector continúa mostrando señales de un consumo más moderado, con viajeros que priorizan presupuestos ajustados, estadías breves y destinos cercanos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario