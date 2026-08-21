Prestación por desempleo de ANSES: quiénes reciben la liquidación correspondiente a agosto 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.
Quiénes acceden a esta prestación de ANSES
El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron desempleados en distintas situaciones:
- Despedido sin causa justa
- Finalización de contrato
- Quiebre o cierre de la empresa
- Renuncia por causas justificadas
Para acceder es necesario cumplir con aportes previos:
- Permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos 3 años.
- Eventuales o de temporada: mínimo 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
El valor no es igual para todos los casos. La prestación se calcula en base al 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses trabajados, aunque con límites establecidos que están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:
- Monto mínimo: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.
- Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.
Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES
Para iniciar el trámite, primero es necesario reunir la documentación personal y familiar que corresponda. Luego, la solicitud puede realizarse de manera online a través de Atención Virtual de Anses, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro de la plataforma, el interesado deberá seleccionar la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo y completar la información solicitada. También es posible realizar el trámite de manera presencial en una oficina de Anses, pero para eso es necesario solicitar un turno previamente. El trámite es personal y gratuito.
En caso de que existan diferencias entre la información registrada en el organismo y la documentación presentada, pueden solicitarse comprobantes adicionales.
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