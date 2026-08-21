Prestación por desempleo de ANSES: quiénes reciben la liquidación correspondiente a agosto 2026

Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:

Monto mínimo : La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.

: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300. Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Para iniciar el trámite, primero es necesario reunir la documentación personal y familiar que corresponda. Luego, la solicitud puede realizarse de manera online a través de Atención Virtual de Anses, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, el interesado deberá seleccionar la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo y completar la información solicitada. También es posible realizar el trámite de manera presencial en una oficina de Anses, pero para eso es necesario solicitar un turno previamente. El trámite es personal y gratuito.

En caso de que existan diferencias entre la información registrada en el organismo y la documentación presentada, pueden solicitarse comprobantes adicionales.