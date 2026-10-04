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Decretan feriado para este miércoles tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

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La fecha se encuentra instituida oficialmente como feriado mediante la Ley Provincial N° 2.882 de 1940. Coincide con un postpartido histórico.

Decretan un feriado para este miércoles tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Decretan un feriado para este miércoles tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

El calendario local de la ciudad de Rosario tiene una jornada de feriado este miércoles 7 de octubre, justo a un paso de la gran fiesta futbolística que significará el adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina en el Monumental.

Mientras la ciudad respira el clima emotivo de esa despedida, el motivo del descanso en tierras rosarinas responde a una tradición profundamente arraigada, respaldada por una legislación provincial con más de ocho décadas de vigencia.

Lionel Messi se despide de la Selecci&oacute;n Argentina.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

¿Por qué es feriado el 7 de octubre en Rosario?

Cada 7 de octubre se conmemora el Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad santafesina. La fecha fue instituida oficialmente como feriado mediante la Ley Provincial N° 2.882 de 1940 y ratificada posteriormente como día no laborable permanente a través del Decreto Provincial 1435 de 1979.

En el plano práctico, el cese de actividades alcanza de lleno a la administración pública local y a los bancos. Sin embargo, para el sector privado la adhesión es opcional, por lo que el impacto en la rutina varía según el rubro.

Comercios, bancos y escuelas: qué abre y qué cierra este miércoles 7 de octubre

  • Comercios y supermercados: Levantarán sus persianas con normalidad, ya que no existe obligación de cierre para el sector (aunque cada comercio o centro de compras puede definir horarios especiales).

  • Bancos: Permanecerán sin atención presencial al público durante toda la jornada.

  • Escuelas: No habrá actividad en los establecimientos educativos del distrito.

  • Dependencias municipales: Los Centros Municipales de Distrito estarán cerrados, aunque los trámites online continuarán habilitados en formato digital.

El Gobierno activó con el decreto 1435 una ley de 1940 y hay feriado tras la despedida de Lionel Messi en su tierra sagrada

El Gobierno activó con el decreto 1435 una ley de 1940 y hay feriado tras la despedida de Lionel Messi en su tierra sagrada

Cómo funcionarán los servicios públicos y el transporte en Rosario durante el feriado

La Municipalidad diagramó un esquema especial de prestaciones esenciales para el miércoles:

  • Colectivos: Las líneas de transporte urbano circularán con frecuencias similares a las de un día sábado.

  • Recolección de residuos: El servicio de recolección de basura domiciliaria funcionará con total normalidad.

  • Salud: Los hospitales municipales garantizarán las guardias médicas y el SIES 107 operará de manera ininterrumpida para atender urgencias y emergencias.

  • Estacionamiento y bicicletas: Tanto el sistema de estacionamiento medido como las estaciones de Mi Bici Tu Bici operarán con normalidad durante toda la jornada.

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