Decretan feriado para este miércoles tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
La fecha se encuentra instituida oficialmente como feriado mediante la Ley Provincial N° 2.882 de 1940. Coincide con un postpartido histórico.
El calendario local de la ciudad de Rosario tiene una jornada de feriado este miércoles 7 de octubre, justo a un paso de la gran fiesta futbolística que significará el adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina en el Monumental.
Mientras la ciudad respira el clima emotivo de esa despedida, el motivo del descanso en tierras rosarinas responde a una tradición profundamente arraigada, respaldada por una legislación provincial con más de ocho décadas de vigencia.
¿Por qué es feriado el 7 de octubre en Rosario?
Cada 7 de octubre se conmemora el Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad santafesina. La fecha fue instituida oficialmente como feriado mediante la Ley Provincial N° 2.882 de 1940 y ratificada posteriormente como día no laborable permanente a través del Decreto Provincial 1435 de 1979.
En el plano práctico, el cese de actividades alcanza de lleno a la administración pública local y a los bancos. Sin embargo, para el sector privado la adhesión es opcional, por lo que el impacto en la rutina varía según el rubro.
Comercios, bancos y escuelas: qué abre y qué cierra este miércoles 7 de octubre
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Comercios y supermercados: Levantarán sus persianas con normalidad, ya que no existe obligación de cierre para el sector (aunque cada comercio o centro de compras puede definir horarios especiales).
Bancos: Permanecerán sin atención presencial al público durante toda la jornada.
Escuelas: No habrá actividad en los establecimientos educativos del distrito.
Dependencias municipales: Los Centros Municipales de Distrito estarán cerrados, aunque los trámites online continuarán habilitados en formato digital.
Cómo funcionarán los servicios públicos y el transporte en Rosario durante el feriado
La Municipalidad diagramó un esquema especial de prestaciones esenciales para el miércoles:
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Colectivos: Las líneas de transporte urbano circularán con frecuencias similares a las de un día sábado.
Recolección de residuos: El servicio de recolección de basura domiciliaria funcionará con total normalidad.
Salud: Los hospitales municipales garantizarán las guardias médicas y el SIES 107 operará de manera ininterrumpida para atender urgencias y emergencias.
Estacionamiento y bicicletas: Tanto el sistema de estacionamiento medido como las estaciones de Mi Bici Tu Bici operarán con normalidad durante toda la jornada.
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