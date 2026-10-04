Plan de ANSES para trabajadores: quiénes pueden cobrarlo con ingresos menores a $3.000.000
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes pueden cobrar SUAF
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Monotributistas de todas las categorías.
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Personas que cobran por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Trabajadores de temporada y rurales.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.
- Veteranos de Guerra (Pensión Honorífica)
El nuevo límite de ingresos para cobrar asignaciones
Con la actualización de octubre, también aumentan los límites de ingresos que determinan quién puede acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares.
- Tope individual: $3.209.863
- Tope del grupo familiar: $6.419.726
Estos valores son los que ANSES utiliza para definir tanto el acceso al beneficio como el rango de ingresos que corresponde a cada familia.
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