Proyectan construir una central nuclear privada por US$1.200 millones en Atucha

El ministro Luis Caputo y el secretario Federico Morábito Napoli junto a directivos de Meitner Energy.

El proyecto establece que Nucleoeléctrica Argentina conservará el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la central bajo condiciones de mercado, una vez que la planta nuclear entre en funcionamiento.

Además, Meitner Energy abonará un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazará la nueva central, dentro del Complejo Atucha, estimándose que se generarán unos 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de ingeniería, construcción, montaje, puesta en marcha y operación, además del impacto sobre proveedores y empresas vinculadas con la cadena de valor de la industria nuclear.

El plazo para la construcción ronda los cinco años, siempre que la iniciativa obtenga la aprobación de la cartera que conduce Luis Caputo y complete el proceso de licenciamiento a cargo de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Fue el propio ministro quien en redes sociales informó que, junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Morábito Napoli, se reunió con Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y con Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en nuestro país.

“Seguimos trabajando para impulsar la tecnología nuclear que promueve el desarrollo energético argentino”, expresó Caputo tras brindar detalles del proyecto que cuenta con su aval para ser llevado adelante.