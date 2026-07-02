Proyectan construir una central nuclear privada por US$1.200 millones en Atucha
El proyecto fue presentado al ministro Luis Caputo por un joint venture entre Black River Technology (filial de la argentina INVAP) y la firma estadounidense Ansari Group Ltd.
Con una inversión prevista de US$1.200 millones, compuesta exclusivamente por capitales privados, la compañía Meitner Energy proyecta construir una central nuclear en el Complejo Atucha de Nucleoeléctrica Argentina, que podría ser admitido en el denominado Súper RIGI impulsado por el Gobierno Nacional.
Meitner Energy se constituyó en Delaware (Estados Unidos) como un joint venture entre Black River Technology (filial estadounidense de la empresa estatal argentina INVAP) y Ansari Group Ltd., firma privada con sedes en Estados Unidos, Canadá y Pakistán y cuyo CEO es el argentino Teófilo Lacroze, expresidente de petroleras como Shell y Raízen.
El proyecto, que consiste en la construcción de un reactor modular pequeño (SMR) de diseño nacional fue presentado para su evaluación ante el Ministerio de Economía de la Nación para que se evalúe su inclusión en el Súper RIGI, que contempla inéditos beneficios impositivos.
Se trata del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ con tecnología PWR (reactor de agua a presión) y una potencia aproximada de 300 MWe, un desarrollo realizado por ingenieros argentinos que dará origen al primer proyecto “First of a Kind” (FOAK) de este diseño a nivel mundial.
La condición de FOAK implica que será la primera versión comercial del reactor y no un prototipo experimental, un paso considerado estratégico para la industria nuclear argentina y para la eventual proyección internacional de esta tecnología.
El proyecto establece que Nucleoeléctrica Argentina conservará el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la central bajo condiciones de mercado, una vez que la planta nuclear entre en funcionamiento.
Además, Meitner Energy abonará un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazará la nueva central, dentro del Complejo Atucha, estimándose que se generarán unos 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de ingeniería, construcción, montaje, puesta en marcha y operación, además del impacto sobre proveedores y empresas vinculadas con la cadena de valor de la industria nuclear.
El plazo para la construcción ronda los cinco años, siempre que la iniciativa obtenga la aprobación de la cartera que conduce Luis Caputo y complete el proceso de licenciamiento a cargo de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Fue el propio ministro quien en redes sociales informó que, junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Morábito Napoli, se reunió con Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y con Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en nuestro país.
“Seguimos trabajando para impulsar la tecnología nuclear que promueve el desarrollo energético argentino”, expresó Caputo tras brindar detalles del proyecto que cuenta con su aval para ser llevado adelante.
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