VTV: qué sucede con los nuevos talleres para hacer la verificación y cuándo te corresponde realizar el trámite
Se aprobó una reforma integral en la Ciudad de Buenos Aires, VTV que modifica los plazos de las revisiones obligatorias y suma nuevos centros habilitados.
Con una apuesta fuerte a la modernización del sistema de control vehicular, la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una reforma integral de la VTV que redefine plazos, procesos y la disponibilidad de centros habilitados.
La medida, aprobada por la Legislatura porteña, se inscribe dentro del esquema de desregulación impulsado a nivel nacional y apunta a hacer más ágil el cumplimiento para los conductores.
En este nuevo escenario de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los cambios más relevantes está en la extensión del plazo para la primera verificación. Los vehículos 0 km ahora deberán realizar la inspección técnica a los cinco años desde su patentamiento, dejando atrás el esquema anterior de cuatro años. La actualización busca acompañar la evolución tecnológica de los autos, que hoy presentan mayor durabilidad y estándares de seguridad más altos.
Otro punto clave de la reforma de la VTV en Ciudad de Buenos Aires es la reorganización de la vigencia del certificado. Tras la primera revisión, el control tendrá una validez de dos años hasta que el vehículo cumpla 10 años de antigüedad. A partir de ese momento, la verificación volverá a ser anual, manteniendo un esquema más estricto para unidades con mayor desgaste.
Con este rediseño del sistema, la Ciudad de Buenos Aires apunta a simplificar trámites, reducir cargas administrativas y optimizar el funcionamiento general de la VTV, buscando un modelo más eficiente y adaptado al parque automotor actual. En paralelo, la ampliación de centros habilitados también forma parte de la estrategia para mejorar la accesibilidad del servicio en toda la Ciudad de Buenos Aires.
Estos son los cambios claves en la VTV en CABA
Con un giro orientado a la modernización del sistema, la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma integral de la VTV que reconfigura el funcionamiento del servicio y suma cambios pensados para hacerlo más ágil y accesible. La medida, alineada con la política de desregulación a nivel nacional, incorpora la habilitación de nuevos centros para realizar las inspecciones y deja atrás el esquema de tarifas rígidamente reguladas, con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso al trámite de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los puntos más destacados, la actualización impacta de lleno en los vehículos 0 km. A partir de ahora, los autos nuevos deberán realizar la primera verificación a los cinco años desde su patentamiento, en lugar de los cuatro que regían hasta el momento. El cambio responde a la evolución tecnológica del parque automotor y a la mayor confiabilidad mecánica de las unidades actuales, lo que reduce la necesidad de controles tempranos.
En paralelo, la reforma redefine la periodicidad de las inspecciones posteriores dentro del sistema de VTV en la Ciudad de Buenos Aires. Una vez realizada la primera revisión, el certificado tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla 10 años de antigüedad. Desde ese punto, la verificación volverá a ser anual, manteniendo un control más estricto sobre los autos con mayor desgaste.
Con este nuevo esquema, la Ciudad de Buenos Aires busca equilibrar seguridad vial y simplificación administrativa, consolidando una VTV más flexible, eficiente y adaptada a las condiciones actuales del tránsito y del parque automotor porteño.
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