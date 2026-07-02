VTV: qué sucede con los nuevos talleres para hacer la verificación y cuándo te corresponde realizar el trámite

Estos son los cambios claves en la VTV en CABA

Con un giro orientado a la modernización del sistema, la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma integral de la VTV que reconfigura el funcionamiento del servicio y suma cambios pensados para hacerlo más ágil y accesible. La medida, alineada con la política de desregulación a nivel nacional, incorpora la habilitación de nuevos centros para realizar las inspecciones y deja atrás el esquema de tarifas rígidamente reguladas, con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso al trámite de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los puntos más destacados, la actualización impacta de lleno en los vehículos 0 km. A partir de ahora, los autos nuevos deberán realizar la primera verificación a los cinco años desde su patentamiento, en lugar de los cuatro que regían hasta el momento. El cambio responde a la evolución tecnológica del parque automotor y a la mayor confiabilidad mecánica de las unidades actuales, lo que reduce la necesidad de controles tempranos.

En paralelo, la reforma redefine la periodicidad de las inspecciones posteriores dentro del sistema de VTV en la Ciudad de Buenos Aires. Una vez realizada la primera revisión, el certificado tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla 10 años de antigüedad. Desde ese punto, la verificación volverá a ser anual, manteniendo un control más estricto sobre los autos con mayor desgaste.

Con este nuevo esquema, la Ciudad de Buenos Aires busca equilibrar seguridad vial y simplificación administrativa, consolidando una VTV más flexible, eficiente y adaptada a las condiciones actuales del tránsito y del parque automotor porteño.