ANSES: oficializó el pago de hasta $105.000 para las Becas Progresar en julio 2026

Ese porcentaje retenido no se pierde. ANSES lo liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite la regularidad escolar y cumpla con los controles académicos exigidos por el programa.

El impacto económico de las Becas Progresar

El pago retroactivo representa una inyección de recursos para miles de hogares, especialmente en una etapa del año caracterizada por mayores gastos vinculados al invierno y al sostenimiento de la actividad educativa. Para muchas familias, el ingreso extraordinario permitirá afrontar costos asociados al transporte, materiales de estudio, conectividad y otros gastos cotidianos relacionados con la formación académica.

El programa mantiene su rol como herramienta de acompañamiento para estudiantes de distintos niveles educativos, mientras ANSES avanza con la ejecución del calendario de pagos previsto para el actual ciclo lectivo.

Con este esquema, el organismo previsional continúa canalizando recursos destinados a potenciar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, combinando controles socioeconómicos y académicos con una asistencia económica que, durante julio, alcanzará pagos de hasta $105.000 por beneficiario.