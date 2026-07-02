ANSES: oficializó el pago de hasta $105.000 para las Becas Progresar en julio 2026
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En julio, tras el aumento del 2,15% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
ANSES: pagos confirmados de hasta $105.000
La liberación de estas partidas presupuestarias adquiere especial relevancia porque implica el pago acumulado de tres cuotas, generando un ingreso extraordinario en pleno comienzo del invierno. Si bien el valor mensual de la beca permanece congelado en $35.000 durante 2026, el desembolso conjunto incrementa significativamente el dinero que recibirán los beneficiarios.
El monto final dependerá de la línea educativa a la que pertenezca cada estudiante. Quienes cursan estudios superiores, terciarios y universitarioS, y los beneficiarios de Progresar Enfermería percibirán el 100% de las cuotas acumuladas, es decir, $105.000 correspondientes a tres mensualidades de $35.000 cada una.
Cuándo cobran los estudiantes de Progresar Obligatorio
Los estudiantes incluidos en la línea Progresar Obligatorio, destinada a los niveles primario y secundario, así como los ingresantes de primer año del nivel superior, cobrarán el 80% del beneficio. En estos casos, el pago acumulado será de $84.000, ya que sobre cada cuota mensual se aplica una retención del 20%, equivalente a $7.000.
Ese porcentaje retenido no se pierde. ANSES lo liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite la regularidad escolar y cumpla con los controles académicos exigidos por el programa.
El impacto económico de las Becas Progresar
El pago retroactivo representa una inyección de recursos para miles de hogares, especialmente en una etapa del año caracterizada por mayores gastos vinculados al invierno y al sostenimiento de la actividad educativa. Para muchas familias, el ingreso extraordinario permitirá afrontar costos asociados al transporte, materiales de estudio, conectividad y otros gastos cotidianos relacionados con la formación académica.
El programa mantiene su rol como herramienta de acompañamiento para estudiantes de distintos niveles educativos, mientras ANSES avanza con la ejecución del calendario de pagos previsto para el actual ciclo lectivo.
Con este esquema, el organismo previsional continúa canalizando recursos destinados a potenciar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, combinando controles socioeconómicos y académicos con una asistencia económica que, durante julio, alcanzará pagos de hasta $105.000 por beneficiario.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario