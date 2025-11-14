Qué pasará con el Mercosur tras el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos
Javier Milei parece decidido a torpedear el futuro del Mercosur y a supeditar el desarrollo de la Argentina únicamente a su sociedad con los Estados Unidos.
Sin brindar mayores detalles, el presidente Javier Milei anunció el jueves, con gran entusiasmo, un principio de entendimiento para sellar un acuerdo sobre comercio e inversiones anunciado entre Estados Unidos y la Argentina. El acuerdo, que ratifica el absoluto alineamiento del gobierno libertario con los intereses de la Casa Blanca abrió al mismo tiempo una serie de interrogantes sobre su impacto en el Mercosur.
De hecho, Milei hizo el anuncio el mismo día en que desde la Casa Rosada anticipó que el mandatario no participará de la Cumbre del Mercosur que se realizará en diciembre próximo en Foz de Iguazú.
El estatuto del bloque sudamericano impide a los países miembro suscribir acuerdos comerciales en forma individual. Sin embargo los gobiernos de derecha que se sucedieron en los últimos años en los países miembro vienen intentando vulnerar esta condición clave para la supervivencia del bloque. Lo intentó Jair Bolsonaro en Brasil, Luis Lacalle Pou en Uruguay y ahora hace lo propio Milei.
En diálogo con TN, el analista internacional Mauro Embe advirtió que "la Argentina no puede negociar bilateralmente ni hacer acuerdos por su cuenta. Pero esto es un acuerdo marco que el gobierno puede presentar como exploratorio".
Claves del acuerdo con Estados Unidos
Según celebró Javier Milei, gracias al Acuerdo Marco "están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro". Claves del acuerdo:
Aranceles
- Argentina otorgará
- acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes,
- Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.
Barreras no arancelarias
- Argentina se comprometerá a no exigir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses a nuestro país, eliminando gradualmente el impuesto estadístico a los productos estadounidenses.
Normas y evaluación de conformidad
- Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, las regulaciones técnicas estadounidenses o los procedimientos de evaluación de la conformidad estadounidenses o internacionales, sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad.
- Argentina aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Automotores y las normas de emisiones estadounidenses, y aceptará los certificados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Propiedad intelectual
- Argentina se comprometerá a acciones contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados y seguirá reforzando la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital.
Acceso a los mercados agrícolas
- Argentina, que ya ha abierto su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se ha comprometido a permitir el acceso al mercado de las aves de corral estadounidenses en el plazo de un año y ha acordado no restringir el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes, comprometiéndose a facilitar los procesos de registro de productos para la carne de res, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses.
Trabajo
- Argentina implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de la legislación laboral.
Medio ambiente
- Argentina se compromete a adoptar medidas para combatir aún más la tala ilegal; fomentar una economía más eficiente en el uso de los recursos, incluso en el sector de los minerales críticos, y aplicar plenamente las obligaciones del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Subvenciones a la Pesca.
Alineación en materia de seguridad económica
- Argentina intensificará la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países.
Empresas estatales y subvenciones
- Argentina se ha comprometido a abordar las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y las subvenciones industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral.
Comercio digital
- Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses. Argentina también se propone reconocer como válidas, según su legislación, las firmas electrónicas que sean válidas conforme a la legislación estadounidense.
