Qué pasará con el Mercosur tras el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos

Sin brindar mayores detalles, el presidente Javier Milei anunció el jueves, con gran entusiasmo, un principio de entendimiento para sellar un acuerdo sobre comercio e inversiones anunciado entre Estados Unidos y la Argentina. El acuerdo, que ratifica el absoluto alineamiento del gobierno libertario con los intereses de la Casa Blanca abrió al mismo tiempo una serie de interrogantes sobre su impacto en el Mercosur.