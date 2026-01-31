Descuentos en supermercados: 2x1 en perfumería y rebajas del 40% en cremas y solares hasta el 1° de febrero
Comprar productos de perfumería a precios más bajos es posible si se aprovechan las promociones que lanzan los supermercados de primera línea.
Durante el verano, estas cadenas refuerzan sus beneficios con descuentos especiales, promociones 2x1 y planes de financiación, una oportunidad ideal para hacer un regalo, reponer productos esenciales o darse un gusto sin afectar el presupuesto.
En este contexto, Supermercados Coto se destaca por una promoción exclusiva en perfumería, que incluye importantes rebajas en marcas reconocidas para el cuidado del cabello y la piel. La combinación de descuentos directos con beneficios bancarios convierte a estas ofertas en una de las más convenientes del momento.
Los descuentos de Supermercados Coto en perfumería
Hasta el 1° de febrero, Supermercados Coto ofrece descuentos especiales en una amplia variedad de productos de perfumería, enfocados principalmente en el cuidado capilar y de la piel, dos aspectos muy castigados durante el verano por el sol, el cloro y el agua de mar.
La promoción incluye primeras marcas, con beneficios que varían según el tipo de producto:
2x1 en productos de styling de Tresemmé, ideales para peinados y tratamientos diarios.
35% de descuento en shampoos, acondicionadores y tratamientos de Sedal.
2x1 en máscaras y óleos de Dove, junto con 40% de descuento en shampoos y acondicionadores seleccionados.
35% de descuento en productos capilares de John Frieda, incluyendo mousses y acondicionadores.
25% de descuento en tratamientos capilares de Pantene.
25% de descuento en shampoos y acondicionadores de Capilatis.
35% de descuento en shampoos de OGX.
25% de descuento en productos seleccionados de Neutrogena.
35% de descuento en protectores labiales y productos Byphasse de ChapStick.
25% de descuento en cremas corporales de St. Ives.
25% de descuento en cremas corporales de Cicatricure.
35% de descuento en cremas faciales y corporales de Dermaglós.
35% de descuento en cremas corporales de Hinds.
35% de descuento en sérums y cremas faciales de día y noche de Nivea, y 40% en protectores solares.
30% de descuento en lociones corporales, protectores solares, aceites bronceadores y post-solar de Hawaiian Tropic.
Estas promociones permiten acceder a productos de alta calidad a precios mucho más accesibles, especialmente útiles en esta época del año.
Otros descuentos de Supermercados Coto
Además de las ofertas en perfumería, Coto mantiene beneficios adicionales según el día de la semana, que pueden combinarse con distintas formas de pago:
Lunes
Banco Ciudad: 25% de descuento en un pago con tarjeta de crédito (tope $10.000).
Banco Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz: 30% de descuento sin tope de reintegro con tarjetas de crédito.
Beneficios ANSES: 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito.
Martes
Jubilados y pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.
Banco Supervielle: 25% de descuento y 30% para clientes IDENTITÉ con tarjetas de crédito.
Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope.
Beneficios ANSES: 10% de descuento.
Miércoles
Comunidad Coto: 15% de descuento sin tope de reintegro para miembros.
Beneficios ANSES: 10% de descuento.
Jueves
Jubilados y pensionados: 15% de descuento en un pago.
Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope.
Beneficios ANSES: 10% de descuento.
Todos los días
Mercado Pago: 3 cuotas sin interés pagando con QR con tarjeta de crédito en compras desde $30.000.
Plan Z: 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja.
Aprovechar estas promociones permite ahorrar de forma inteligente, especialmente en productos de uso diario o de mayor valor dentro de la perfumería.
