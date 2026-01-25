Los supermercados que están liquidando ollas y sartenes a muy buenos precios.

Entre los productos con mayor rebaja se destaca el wok antiadherente Línea Gourmet Multiflon de 28 centímetros, que cuenta con un 50% de descuento y se vende a $23.999,50, desde un precio regular de $47.999. Además, Coto ofrece baterías de cocina, como el set de cuatro piezas Línea Daily, con un precio promocional de $83.999,30, y la batería de cocina Línea Gourmet Multiflon de cuatro piezas, que queda en $104.999,30.

La oferta se completa con bifes, jarros hervidores, cacerolas con asas y ollas de distintos tamaños, todos con descuentos del 30%. En algunos casos, la cadena informa la disponibilidad de planes de cuotas, que pueden consultarse al momento de la compra.

Ofertas en Coto

Sartén Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 26 cm gris – 30% off – $20.999,30 (precio regular: $29.999)

Wok Antiadherente Home Design Multiflon 28 cm gris – 30% off – $34.999,30 (precio regular: $49.999)

Sartén Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 24 cm gris – 30% off – $16.799,30 (precio regular: $23.999)

Cacerola con mango Antiadherente Home Design Multiflon 18 cm gris – 30% off – $30.099,30 (precio regular: $42.999)

Olla colapasta Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 22 cm gris – 30% off – $55.999,30 (precio regular: $79.999)

Sartén 4 huevos Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 26 cm gris – 30% off – $25.199,30 (precio regular: $35.999)

Cacerola con asas Antiadherente Home Design Multiflon 20 cm gris – 30% off – $37.099,30 (precio regular: $52.999)

Set x4 piezas Cocción Línea Daily – 30% off – $83.999,30 (precio regular: $119.999) – ver planes de cuotas.

Sartén Antiadherente Home Design Multiflon 24 cm gris – 30% off – $16.799,30 (precio regular: $23.999)

Jarro hervidor Antiadherente Home Design Multiflon 14 cm gris – 30% off – $23.099,30 (precio regular: $32.999)

Wok Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 28 cm gris – 50% off – $23.999,50 (precio regular: $47.999)

Batería de cocina Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 4 piezas gris – 30% off – $104.999,30 (precio regular: $149.999)

Bifera Antiadherente Línea Gourmet Multiflon gris – 30% off – $27.999,30 (precio regular: $39.999)

Cacerola con asas Antiadherente Home Design Multiflon 24 cm gris – 30% off – $48.999,30 (precio regular: $69.999)

Olla Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 24 cm gris – 30% off – $48.999,30 (precio regular: $69.999)

Cacerola con mango Antiadherente Essencial Multiflon 18 cm gris – 30% off – $20.999,30 (precio regular: $29.999)

Las liquidaciones de Carrefour

Carrefour concentra una amplia variedad de promociones en ollas y equipos de cocción, con descuentos que van del 22% al 35% en productos de marcas reconocidas. Entre las ofertas destacadas figura la olla con tapa de vidrio Pratika Tefal, que presenta un 30% de descuento y queda en $50.330, frente a un precio regular de $71.900. En la misma línea, la olla Tefal Duetto de 24 centímetros tiene una rebaja del 30% y se comercializa a $87.430, cuando su valor habitual es de $124.900.

Dentro del segmento de ollas eléctricas, Carrefour ofrece la olla arrocera Gadnic RM1000 vaporera antiadherente de 700 watts y 1,8 litros de capacidad con un 23% de descuento, a $67.399.

Otras opciones incluyen la olla cacerola Aston de 24 centímetros con tapa de vidrio y recubrimiento antiadherente, con un descuento del 35% y un precio final de $44.671,25. La olla Tefal Stone Effect de 24 centímetros presenta una rebaja del 33% y se vende a $84.184,82, mientras que la olla cacerola Feuer de hierro enlozado de 25 centímetros también cuenta con un 33% de descuento y queda en $165.589,82.

En el rubro de ollas a presión, Carrefour ofrece la Blaupunkt Quick Cook 7 de 5,7 litros y 1200 watts con un descuento del 32%, a $178.199,10. A su vez, la olla Tefal Primary de 18 centímetros tiene un 30% de descuento y se consigue por $42.489,30. Para quienes buscan equipos multifunción, la olla eléctrica Yelmo GC3003 de 3 litros y 1000 watts presenta una rebaja del 25% y queda en $69.599.

La lista se completa con productos como la olla sartén Gadnic MARMI168 desmontable 2 en 1, con un 23% de descuento y un precio de $19.549, y la olla de cocción lenta Gadnic Delight de 3,5 litros, también con un 23% de descuento, a $74.842. En algunos casos, como la olla de hierro BBQ Grill de fundición de 3 litros y la olla arrocera Cuisinart CRC800CL, Carrefour suma la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

Ofertas en Carrefour