Los supermercados que están liquidando ollas y sartenes a muy buenos precios
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar los artefactos de tu cocina.
Los supermercados mas conocidos del paìs lanzaron en sus tiendas online y físicas una amplia selección de productos de bazar en liquidación, con rebajas que van desde el 30% hasta el 70% según el artículo y la marca.
Las promociones incluyen desde utensilios de cocina, ollas, platos y copas, hasta cacerolas y baterías de cocina de primeras marcas, con la posibilidad de financiar en cuotas fijas con tarjeta Visa o de acceder a beneficios adicionales con programas de fidelización.
Según informaron las cadenas, los descuentos estarán disponibles hasta agotar stock y los precios pueden variar según la zona geográfica y la modalidad de envío.
Las liquidaciones de Coto
Coto concentra sus descuentos principalmente en productos de la marca Multiflon y líneas de cocina antiadherente, con rebajas del 30% en la mayoría de los artículos y un caso puntual con descuento del 50%. Entre las promociones se encuentra la sartén antiadherente Línea Gourmet Multiflon de 26 centímetros, con un precio final de $20.999,30, y el wok antiadherente Home Design Multiflon de 28 centímetros, que se ofrece a $34.999,30.
También figuran la sartén de 24 centímetros de la Línea Gourmet Multiflon, a $16.799,30, y la cacerola con mango Home Design Multiflon de 18 centímetros, con un precio promocional de $30.099,30. La olla colapasta antiadherente de 22 centímetros tiene un valor final de $55.999,30 tras el 30% de descuento.
Entre los productos con mayor rebaja se destaca el wok antiadherente Línea Gourmet Multiflon de 28 centímetros, que cuenta con un 50% de descuento y se vende a $23.999,50, desde un precio regular de $47.999. Además, Coto ofrece baterías de cocina, como el set de cuatro piezas Línea Daily, con un precio promocional de $83.999,30, y la batería de cocina Línea Gourmet Multiflon de cuatro piezas, que queda en $104.999,30.
La oferta se completa con bifes, jarros hervidores, cacerolas con asas y ollas de distintos tamaños, todos con descuentos del 30%. En algunos casos, la cadena informa la disponibilidad de planes de cuotas, que pueden consultarse al momento de la compra.
Ofertas en Coto
- Sartén Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 26 cm gris – 30% off – $20.999,30 (precio regular: $29.999)
- Wok Antiadherente Home Design Multiflon 28 cm gris – 30% off – $34.999,30 (precio regular: $49.999)
- Sartén Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 24 cm gris – 30% off – $16.799,30 (precio regular: $23.999)
- Cacerola con mango Antiadherente Home Design Multiflon 18 cm gris – 30% off – $30.099,30 (precio regular: $42.999)
- Olla colapasta Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 22 cm gris – 30% off – $55.999,30 (precio regular: $79.999)
- Sartén 4 huevos Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 26 cm gris – 30% off – $25.199,30 (precio regular: $35.999)
- Cacerola con asas Antiadherente Home Design Multiflon 20 cm gris – 30% off – $37.099,30 (precio regular: $52.999)
- Set x4 piezas Cocción Línea Daily – 30% off – $83.999,30 (precio regular: $119.999) – ver planes de cuotas.
- Sartén Antiadherente Home Design Multiflon 24 cm gris – 30% off – $16.799,30 (precio regular: $23.999)
- Jarro hervidor Antiadherente Home Design Multiflon 14 cm gris – 30% off – $23.099,30 (precio regular: $32.999)
- Wok Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 28 cm gris – 50% off – $23.999,50 (precio regular: $47.999)
- Batería de cocina Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 4 piezas gris – 30% off – $104.999,30 (precio regular: $149.999)
- Bifera Antiadherente Línea Gourmet Multiflon gris – 30% off – $27.999,30 (precio regular: $39.999)
- Cacerola con asas Antiadherente Home Design Multiflon 24 cm gris – 30% off – $48.999,30 (precio regular: $69.999)
- Olla Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 24 cm gris – 30% off – $48.999,30 (precio regular: $69.999)
- Cacerola con mango Antiadherente Essencial Multiflon 18 cm gris – 30% off – $20.999,30 (precio regular: $29.999)
Las liquidaciones de Carrefour
Carrefour concentra una amplia variedad de promociones en ollas y equipos de cocción, con descuentos que van del 22% al 35% en productos de marcas reconocidas. Entre las ofertas destacadas figura la olla con tapa de vidrio Pratika Tefal, que presenta un 30% de descuento y queda en $50.330, frente a un precio regular de $71.900. En la misma línea, la olla Tefal Duetto de 24 centímetros tiene una rebaja del 30% y se comercializa a $87.430, cuando su valor habitual es de $124.900.
Dentro del segmento de ollas eléctricas, Carrefour ofrece la olla arrocera Gadnic RM1000 vaporera antiadherente de 700 watts y 1,8 litros de capacidad con un 23% de descuento, a $67.399.
Otras opciones incluyen la olla cacerola Aston de 24 centímetros con tapa de vidrio y recubrimiento antiadherente, con un descuento del 35% y un precio final de $44.671,25. La olla Tefal Stone Effect de 24 centímetros presenta una rebaja del 33% y se vende a $84.184,82, mientras que la olla cacerola Feuer de hierro enlozado de 25 centímetros también cuenta con un 33% de descuento y queda en $165.589,82.
En el rubro de ollas a presión, Carrefour ofrece la Blaupunkt Quick Cook 7 de 5,7 litros y 1200 watts con un descuento del 32%, a $178.199,10. A su vez, la olla Tefal Primary de 18 centímetros tiene un 30% de descuento y se consigue por $42.489,30. Para quienes buscan equipos multifunción, la olla eléctrica Yelmo GC3003 de 3 litros y 1000 watts presenta una rebaja del 25% y queda en $69.599.
La lista se completa con productos como la olla sartén Gadnic MARMI168 desmontable 2 en 1, con un 23% de descuento y un precio de $19.549, y la olla de cocción lenta Gadnic Delight de 3,5 litros, también con un 23% de descuento, a $74.842. En algunos casos, como la olla de hierro BBQ Grill de fundición de 3 litros y la olla arrocera Cuisinart CRC800CL, Carrefour suma la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
Ofertas en Carrefour
- Olla con tapa de vidrio Pratika Tefal – 30% off – $50.330 (precio regular: $71.900)
- Olla Tefal Duetto 24 cm – 30% off – $87.430 (precio regular: $124.900)
- Olla arrocera Gadnic RM1000 vaporera antiadherente 700 W (1,8 L) – 23% off – $67.399 (precio regular: $87.619)
- Olla eléctrica a presión Gadnic HD100 6 L 1000 W – 23% off – $204.814 (precio regular: $266.258)
- Olla cacerola Aston 24 cm con tapa de vidrio antiadherente – 35% off – $44.671,25 (precio regular: $68.725)
- Olla Tefal 24 cm Stone Effect antiadherente con tapa de vidrio – 33% off – $84.184,82 (precio regular: $125.649)
- Olla cacerola Feuer 25 cm de hierro enlozado – 33% off – $165.589,82 (precio regular: $247.149)
- Olla a presión Blaupunkt Quick Cook 7 1200 W (5,7 L) – 32% off – $178.199,10 (precio regular: $262.942)
- Olla Tefal Primary 18 cm – 30% off – $42.489,30 (precio regular: $60.699)
- Olla eléctrica Yelmo GC3003 multifunción 1000 W (3 L) – 25% off – $69.599 (precio regular: $92.799)
- Olla sartén Gadnic MARMI168 desmontable 2 en 1 – 23% off – $19.549 (precio regular: $25.414)
- Olla de cocción lenta Gadnic Delight 3,5 L – 23% off – $74.842 (precio regular: $97.295)
- Olla eléctrica a presión Gadnic HD100 Plus 1000 W – 23% off – $176.318 (precio regular: $229.213)
- Olla de hierro BBQ Grill de fundición 3 L – 22% off – $146.367 (precio regular: $187.650) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Olla arrocera Cuisinart CRC800CL antiadherente 1,4 L 650 W – 22% off – $236.924,22 (precio regular: $303.749) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
