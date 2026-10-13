Argentina precarizada: cae la venta de autos para las familias y el trabajador y crece la de motos de delivery
El INDEC difundió los datos de patentamientos de septiembre de 2026. Se desplomó la adquisición de autos particulares mientras se disparó motovehículos.
El último informe sobre índices de patentamientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dejó al desnudo una radiografía de la Argentina actual. Durante septiembre de 2026, el mercado automotor profundizó una brecha profunda: mientras los autos familiares sufrieron una fuerte caída interanual, las motos explotaron en ventas.
El desplome de los automóviles y la crisis de accesibilidad
Los datos oficiales del tercer trimestre de 2026 indican que se registraron 33.055 automóviles, lo que representa una baja interanual del 12,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado de los primeros nueve meses, la caída alcanza el 13,0%.
Los sueldos pulverizados y el encarecimiento de la vida cotidiana barrieron con el sueño de la clase trabajadora y de la familia tipo de acceder a un vehículo 0km. Del total de autos patentados en septiembre, el 86,1% fueron importados (28.449 unidades), mientras que los vehículos de fabricación nacional representaron apenas el 13,9% (4.606 unidades, sufriendo un desplome del 44,3% frente a 2025). Comprar un coche se convirtió en un lujo inaccesible para los asalariados, cuyos ingresos corren muy por detrás de la inflación y el costo de mantenimiento.
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El boom de las motos: el refugio laboral y el fenómeno del delivery
En la vereda opuesta, el mercado de los motovehículos experimentó un crecimiento exponencial que grafica la transformación del mercado de trabajo hacia la informalidad y el rebusque diario.
Durante septiembre de 2026 se patentaron 81.621 motovehículos, lo que marca un brutal incremento interanual del 51,5% y un acumulado anual que trepa al 46,4%. A diferencia de los automóviles, el sector de las dos ruedas está dominado casi en su totalidad por la producción local: el 96,6% de las unidades registradas fueron nacionales (78.883 unidades), frente a un magro 3,4% de origen importado.
Este salto histórico en la patentación de motos responde directamente al fenómeno masivo de las plataformas de entrega a domicilio y al reparto urbano. Ante la pérdida de empleo formal y salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes, miles de trabajadores encuentran en el delivery sobre dos ruedas una salida de subsistencia inmediata, convirtiendo a la moto no en un bien de paseo familiar, sino en una herramienta de laburo precarizado.
El panorama general del sector automotor
Al observar el resto de las categorías relevadas por el INDEC para el total del país (con un registro general de 374.533 unidades en lo que va del periodo), los números reflejan un escenario heterogéneo pero de marcada contracción en la actividad productiva:
- Transporte y carga: registró 16.203 unidades en septiembre, evidenciando una caída interanual del 6,9% (con un 61,8% de origen nacional y 38,2% importados).
- Acoplados: mostraron una suba del 12,2% interanual, alcanzando los 1.276 patentamientos (97,8% nacionales).
- MAVI (Maquinaria agrícola, vial e industrial): se ubicó en 1.097 unidades, marcando una leve retracción del 0,6% respecto a septiembre de 2025, con un fuerte predominio de maquinaria importada que abarcó el 62,6% del total.
La radiografía de los patentamientos deja en claro que el consumo automotriz se contrajo drásticamente para los hogares, mientras que la expansión de las motos funciona como el termómetro de una economía de supervivencia.
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