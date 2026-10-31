De cuánto es la multa por circular en moto sin seguro en la Argentina

En la Provincia de Buenos Aires, circular sin seguro tiene una sanción de entre $114.050 y $228.100. No utilizar casco puede costar entre $228.100 y $1.140.500, mientras que cruzar un semáforo en rojo contempla el mismo rango.

Estos montos corresponden a los valores de referencia publicados en septiembre de 2026 y pueden modificarse con las próximas actualizaciones de la Unidad Fija.

Cómo conseguir un 50% de descuento en las multas

Los conductores que reciben una infracción pueden acceder, en determinados casos, a un descuento del 50% mediante el pago voluntario, siempre que cumplan con los plazos establecidos.

En CABA, el beneficio se encuentra disponible durante los 40 días corridos posteriores a la notificación de la infracción. Una vez vencido ese período, se pierde la posibilidad de pagar la mitad del importe.

En la Provincia de Buenos Aires, el plazo es de 30 días hábiles desde la primera notificación. En las infracciones automáticas, la fecha de vencimiento figura en el acta.

Es importante verificar que la multa admita pago voluntario antes de abonarla, ya que el beneficio no necesariamente se aplica a todas las infracciones.

Cuándo prescriben las multas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el plazo general de prescripción de las multas de tránsito es de cinco años, de acuerdo con la normativa local. Este período puede verse afectado por determinadas actuaciones administrativas.

En la Provincia de Buenos Aires, las infracciones leves prescriben a los dos años, mientras que las graves tienen un plazo de cinco años.

Sin embargo, el vencimiento del plazo no implica necesariamente que la multa desaparezca automáticamente del sistema. En caso de corresponder, el conductor deberá solicitar formalmente su prescripción ante el organismo competente.

Por eso, antes de pagar una infracción antigua, es recomendable consultar su estado y verificar si corresponde presentar un descargo.