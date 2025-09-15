Jubilados y AUH: los créditos de ANSES disponibles en septiembre
Descubrí cómo utilizar el simulador del Banco Provincia para calcular préstamos con plazos de hasta 72 meses y tasa fija.
El Banco Provincia pone a disposición de los beneficiarios de ANSES, como titulares de AUH, jubilados, SUAF y otras prestaciones, un práctico simulador online para calcular créditos personales. Esta herramienta permite elegir el monto deseado, el plazo de pago de hasta 72 meses y consultar el valor estimado de la cuota mensual, la tasa de interés y todos los detalles.
Para facilitar la planificación financiera, las entidades habilitaron un simulador online que permite calcular la cuota mensual, el plazo de devolución y el ingreso mínimo requerido. Así, cada persona puede saber de antemano cuánto pagará y si cumple con los requisitos antes de confirmar la operación.
En el caso de Banco Provincia, los préstamos llegan hasta $2.500.000, mientras que Banco Nación habilitó un tope de $3.000.000. Ambos ofrecen plazos de devolución de hasta 72 meses y acreditación en un máximo de 48 horas hábiles.
Cuánto se paga por un préstamo de $1.000.000
Uno de los ejemplos más consultados en el simulador es un crédito de $1.000.000 a devolver en 72 meses. Según Banco Provincia, la cuota inicial estimada es de $66.508,24 por mes, con valor fijo durante todo el período.
El monto puede variar de acuerdo con el perfil crediticio, pero la simulación oficial brinda una referencia concreta para quienes evalúan si este préstamo entra o no en su presupuesto.
Paso a paso para pedir el crédito en Banco Provincia y Nación
Banco Provincia
Ingresar al home banking con usuario y clave.
Seleccionar la opción “Préstamos” y acceder al simulador.
Indicar el monto y plazo de devolución.
Confirmar la solicitud digitalmente.
Esperar la acreditación en la cuenta, que demora hasta 48 horas hábiles.
Banco Nación
Acceder al home banking o aplicación móvil.
Ir a la sección “Préstamos personales”.
Completar el simulador con el monto y el plazo deseado.
Confirmar la operación con clave digital.
Recibir la acreditación en un plazo de 24 a 48 horas.
