Cómo comprar en Shein y Temu antes de que suban los impuestos
La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció reformas con el objetivo de reforzar los controles sobre las compras internacionales. Los detalles en la nota.
La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció que trabaja en una reforma del régimen courier con el objetivo de reforzar los controles sobre las compras internacionales y modernizar el sistema mediante nuevas herramientas digitales.
Los cambios apuntan a mejorar la trazabilidad de las operaciones y modificar el funcionamiento de los envíos que actualmente ingresan al país bajo ese esquema.
Las medidas fueron adelantadas por el director de la DGA, José Andrés Velis, quien además confirmó el desarrollo de una prueba piloto junto a Amazon para que los tributos se abonen al momento de realizar la compra.
De avanzar la iniciativa, el mecanismo reemplazaría parte del régimen vigente y podría cambiar la forma en que los consumidores reciben productos adquiridos en el exterior.
Los productos que seguirán siendo competitivos
- Smartphones de alta gama.
- Notebooks premium.
- Componentes para PC.
- Cámaras fotográficas.
- Consolas de videojuegos.
- Perfumes importados.
- Repuestos electrónicos difíciles de conseguir en Argentina.
Los productos que dejarán de ser atractivos
- Accesorios económicos.
- Ropa básica.
- Bijouterie.
- Pequeños gadgets.
- Artículos de bajo valor unitario.
Qué tener en cuenta para comprar en Shein y Temu ante los cambios en el régimen courier
La Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA) establece dos modalidades para ingresar compras realizadas en el exterior: el régimen Courier y el sistema Puerta a Puerta. Aunque ambos permiten importar productos para uso personal, cada uno tiene límites, beneficios e impuestos diferentes.
En el sistema Puerta a Puerta, operado por Correo Argentino, se pueden recibir envíos de hasta USD 3.000 y 20 kilos por paquete. Además, los primeros 12 envíos del año cuentan con una franquicia de USD 50: si la compra supera ese monto, solo se paga un impuesto sobre el excedente.
Por su parte, el régimen Courier, utilizado por empresas privadas y frecuente en plataformas como Shein y Temu, admite hasta cinco envíos por año, con un valor máximo de USD 3.000 y un peso de hasta 50 kilos por paquete. También permite ingresar un máximo de tres unidades iguales por producto y únicamente para uso personal.
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