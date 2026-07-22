Cómo comprar en Shein y Temu antes de que suban los impuestos

En el sistema Puerta a Puerta, operado por Correo Argentino, se pueden recibir envíos de hasta USD 3.000 y 20 kilos por paquete. Además, los primeros 12 envíos del año cuentan con una franquicia de USD 50: si la compra supera ese monto, solo se paga un impuesto sobre el excedente.

Por su parte, el régimen Courier, utilizado por empresas privadas y frecuente en plataformas como Shein y Temu, admite hasta cinco envíos por año, con un valor máximo de USD 3.000 y un peso de hasta 50 kilos por paquete. También permite ingresar un máximo de tres unidades iguales por producto y únicamente para uso personal.