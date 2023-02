Se queja porque nadie quiere trabajar y revela que paga menos de dos cafés por hora

imagen.png

"Era para cubrir turnos de cuatro horas tres veces por semana a la noche para mesero/a. El salario es aproximadamente $12.300 bruto por semana (son 12 horas ) + feriados extra + propinas", reveló. Descontando jubilación, obra social y PAMI, el salario de bolsillo queda en $10.209. Si el trabajador quiere afiliarse a un sindicato quedará en $ 9.840,00. ¿Por hora? Entre 857 y 820 pesos.

El sueldo es irrisorio aunque la jornada es reducida. Para tener en cuenta, una empleada doméstica cobra $611,50 por tareas generales y $659,50 una niñera. Si una mesera debe dejar a sus hijos al cuidado de otra persona, su ganancia sería de 200 pesos la hora.



Lo que no es irrisorio es la carta de su restaurante. El cubierto cuesta $350 por persona y el plato más barato está $2.100 que es una hamburguesa con queso y papas rústicas. La gaseosa está $490 por lo que sentarse en el local no estará menos de $2.940. De ahí para arriba.

El café suele ser lo que mayor ganancia da a los gastronómicos. No menos del 60% aseguran los que saben. El doble está 500 pesos por lo que si un empleado quisiera invitar a alguien no le alcanzaría con una hora de su fuerza laboral para pagarlo.

https://twitter.com/titoloizeau/status/1621539638262259713 En el país del capitalismo extremo y con las leyes laborales más laxas del planeta , el 97% de la población tiene laburo con sueldo mínimo de USD 1.200 al mes. Llamando a los sindicalistas argentinos que tanto se oponen a cambiar las reglas. Sigamos así ! pic.twitter.com/ssfPAvR4jO — Tito Loizeau (@titoloizeau) February 3, 2023

"A esta altura no me importa si es hombre, mujer, no binario, trans adulto, joven, alto, bajo, con experiencia , sin experiencia, que viva lejos o cerca. Solo me conformo con que tenga GANAS DE TRABAJAR", clama el empresario y celebra que en Estados Unidos las leyes laborales son "laxas" y pagan "1.200 de salario mínimo por mes". Según el sitio "Vivir ENN", el costo de vida en el gran país del norte es de entre 1.800 y 3.500 dólares mensuales. Allá también están precarizando...