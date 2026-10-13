Sandra Pettovello activó descuentos en supermercados a jubilados de ANSES para que lleguen a fin de mes

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros, sin límite de compra.

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento general, incluidos los productos cárnicos, más un 20% adicional en limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.

Josimar y Toledo: 15% de ahorro en las compras, sin límite de monto.

Carrefour: 10% de descuento general, con un tope máximo de $35.000.

Changomas: 10% de rebaja, con un máximo de $1.000 por operación y un límite mensual de $15.000.

Día: 10% de descuento, con un reintegro máximo de $2.000 por transacción.

Pequeños comercios adheridos: 10% de descuento general, con un tope de $1.000 por compra.

Las condiciones pueden representar una diferencia importante en el gasto mensual, especialmente para quienes concentran sus compras en alimentos y productos de primera necesidad.

Antes de elegir dónde comprar, es recomendable comprobar si el beneficio se aplica automáticamente, si existen días específicos de vigencia y si se puede combinar con otras promociones. También es importante verificar los topes, ya que algunos descuentos tienen límites por operación o por mes.

Promociones bancarias y billeteras virtuales para sumar reintegros

Además de las rebajas de los supermercados, algunas entidades financieras ofrecen beneficios complementarios mediante tarjetas y aplicaciones de pago. Las promociones informadas para octubre incluyen las siguientes alternativas:

Banco Nación: 5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Changomas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, pagando mediante BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés al pagar desde la aplicación de la entidad con MODO, con un tope mensual de $20.000.

Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Changomas. El límite informado es de $25.000 con débito y de $15.000 mediante pago con QR.

Banco Provincia: 5% adicional para usuarios de Cuenta DNI en Día, Toledo, Changomas, Carrefour y Nini, con un límite semanal de $5.000 por persona.

Para aprovechar estas alternativas, es fundamental revisar qué medios de pago acepta cada comercio y cuáles son las condiciones de acumulación. Un descuento adicional anunciado por un banco no necesariamente se suma a todas las promociones vigentes del supermercado.

En definitiva, comparar los beneficios antes de pagar puede ayudar a los jubilados y pensionados a reducir el costo de las compras habituales durante octubre. Como los porcentajes y los topes pueden cambiar, conviene consultar los canales oficiales de ANSES, los supermercados y las entidades financieras para confirmar que cada promoción siga vigente.