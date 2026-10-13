Sandra Pettovello activó descuentos en supermercados a jubilados de ANSES para que lleguen a fin de mes
ANSES, que depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, prendió descuentos en supermercados durante octubre de 2026.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello pueden acceder a diferentes descuentos para ahorrar en las compras de todos los días.
Según la información difundida, el programa alcanza a más de 12.000 puntos de venta en todo el país. Los porcentajes de ahorro y los límites de reintegro dependen del establecimiento y del medio de pago utilizado, por lo que conviene revisar las condiciones antes de hacer las compras.
IMPORTANTE: Sandra Pettovello habilitó el formulario PS 6236 para que jubilados de Anses reclamen el ajuste de sus haberes
En algunos casos, las rebajas se aplican directamente al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran los haberes previsionales. Además, determinadas entidades financieras ofrecen promociones adicionales que podrían permitir un ahorro mayor, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.
Cadena por cadena: cuáles son los porcentajes y límites de ahorro
Las promociones informadas para octubre presentan distintos porcentajes de descuento y topes según el supermercado. Estas son las condiciones detalladas en la información de referencia:
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Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros, sin límite de compra.
Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento general, incluidos los productos cárnicos, más un 20% adicional en limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.
Josimar y Toledo: 15% de ahorro en las compras, sin límite de monto.
Carrefour: 10% de descuento general, con un tope máximo de $35.000.
Changomas: 10% de rebaja, con un máximo de $1.000 por operación y un límite mensual de $15.000.
Día: 10% de descuento, con un reintegro máximo de $2.000 por transacción.
Pequeños comercios adheridos: 10% de descuento general, con un tope de $1.000 por compra.
Las condiciones pueden representar una diferencia importante en el gasto mensual, especialmente para quienes concentran sus compras en alimentos y productos de primera necesidad.
Antes de elegir dónde comprar, es recomendable comprobar si el beneficio se aplica automáticamente, si existen días específicos de vigencia y si se puede combinar con otras promociones. También es importante verificar los topes, ya que algunos descuentos tienen límites por operación o por mes.
Promociones bancarias y billeteras virtuales para sumar reintegros
Además de las rebajas de los supermercados, algunas entidades financieras ofrecen beneficios complementarios mediante tarjetas y aplicaciones de pago. Las promociones informadas para octubre incluyen las siguientes alternativas:
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Banco Nación: 5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Changomas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, pagando mediante BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.
Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés al pagar desde la aplicación de la entidad con MODO, con un tope mensual de $20.000.
Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Changomas. El límite informado es de $25.000 con débito y de $15.000 mediante pago con QR.
Banco Provincia: 5% adicional para usuarios de Cuenta DNI en Día, Toledo, Changomas, Carrefour y Nini, con un límite semanal de $5.000 por persona.
Para aprovechar estas alternativas, es fundamental revisar qué medios de pago acepta cada comercio y cuáles son las condiciones de acumulación. Un descuento adicional anunciado por un banco no necesariamente se suma a todas las promociones vigentes del supermercado.
En definitiva, comparar los beneficios antes de pagar puede ayudar a los jubilados y pensionados a reducir el costo de las compras habituales durante octubre. Como los porcentajes y los topes pueden cambiar, conviene consultar los canales oficiales de ANSES, los supermercados y las entidades financieras para confirmar que cada promoción siga vigente.
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