Sandra Pettovello debe cumplir con el Decreto 274/2024 y Anses pagará $730.275 a los jubilados de la mínima
Sandra Pettovello avalará el reajuste de diciembre por inflación, el medio aguinaldo y el bono congelado en $70.000, el ingreso en mano será de $730.275.
En cumplimiento del Decreto 274/2024, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello aplicará en diciembre un reajuste del 2,17% sobre las prestaciones de la Anses. A raíz de esta actualización, los jubilados de la mínima percibirán un monto neto en mano de $730.275.
El detalle de los haberes, el bono congelado y los descuentos de PAMI
La actualización mensual que ejecutará la Anses llevará el haber mínimo bruto a $453.797. Al incorporarse el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario ($226.898) y el bono extraordinario de $70.000, el ingreso básico total asciende a $750.695 en bruto. No obstante, una vez aplicado el descuento obligatorio correspondiente al aporte para financiar al PAMI, el monto efectivo de bolsillo quedará fijado en $730.275.
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Sin embargo, el congelamiento del bono en $70.000 desde marzo de 2024 provoca un fuerte rezago en los ingresos más bajos. Debido a que ese extra no se actualiza por movilidad, la suba efectiva del ingreso total para quienes cobran la mínima será apenas del 1,87%, acumulando una pérdida real del poder de compra que alcanza el 58% sobre el adicional.
Por su parte, en el extremo superior de la escala previsional, la jubilación máxima bruta trepará a $3.053.622. Con la suma del medio aguinaldo (que eleva el bruto a $4.580.433) y tras los descuentos de obra social, quienes perciben el tope del sistema cobrarán $4.326.028 en mano.
Cómo quedan las pensiones y otras prestaciones en diciembre
El incremento del 2,17% dispuesto por la normativa vigente también impactará sobre las prestaciones no contributivas administradas por la cartera de Sandra Pettovello. Los valores finales para el último mes del año quedarán conformados de la siguiente manera:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber base pasará a $363.037. Al sumarse el medio aguinaldo y el bono de $70.000, la cifra bruta alcanzará los $614.556, dejando un ingreso neto en mano de $598.219.
- Pensiones no contributivas por discapacidad: El monto básico quedará en $317.658. Con la incorporación del aguinaldo y el refuerzo extraordinario, el total bruto será de $546.487 y el monto a cobrar de bolsillo llegará a $532.192.
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