Sandra Pettovello debe cumplir con el Decreto 274/2024 y Anses pagará $730.275 a los jubilados de la mínima

Sin embargo, el congelamiento del bono en $70.000 desde marzo de 2024 provoca un fuerte rezago en los ingresos más bajos. Debido a que ese extra no se actualiza por movilidad, la suba efectiva del ingreso total para quienes cobran la mínima será apenas del 1,87%, acumulando una pérdida real del poder de compra que alcanza el 58% sobre el adicional.