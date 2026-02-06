Se aceleró la inflación en alimentos y bebidas durante el inicio de febrero, según una consultora

La medición privada sostiene que se trata de un incremento elevado. Hasta el momento, el mayor aumento semanal registrado desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei se ubicó en la segunda de marzo de 2024, cuando fue del 3,5%.

inflacion alimentos consultora LCG

El dato de la consultora privada se da en un contexto particular.

Por un lado, la inflación todavía no logra bajar de manera sostenida y sigue mostrando lo que los especialistas llaman “inercia inflacionaria”, es decir, precios que continúan subiendo pese a que la economía esté un tanto estancada por menor consumo y menor actividad.

Por otro, el Gobierno decidió frenar el cambio de metodología para medir la inflación, que estaba previsto para el próximo 10 de febrero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) en la que se basaba el esquema de medición está desactualizada, ya que refleja patrones de consumo de 2018.

Por estos motivos, la decisión oficial es realizar un nuevo relevamiento desde cero que capture la realidad económica de la post-pandemia antes de modificar el índice.

El fin es evitar cualquier sospecha de manipulación estadística en pleno proceso de desinflación.

"Si la vamos a actualizar, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con el mismo método de siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí se reflejen los cambios actuales. Para mí eso es lo más razonable y es lo que vamos a hacer", sentenció Caputo.

Con esta definición, se posterga por tiempo indeterminado la mayor ponderación que iban a tener los servicios y las tarifas dentro del IPC, priorizando la continuidad estadística por sobre la actualización técnica inmediata que había preparado el equipo saliente del INDEC.