La producción pymes cayó 9,2% en el primer trimestre y crece la preocupación por las importaciones
Un informe de la Fundación Observatorio PyME advirtió sobre el impacto de la retracción del consumo, el avance de las importaciones, la pérdida de empleo y las dificultades para acceder al financiamiento.
La producción de las pymes registró una caída del 1,7% respecto del trimestre anterior, en términos desestacionalizados, y del 9,2% en la comparación interanual, en un contexto marcado por la retracción de la demanda interna, el aumento de las importaciones y las crecientes dificultades financieras que enfrenta el sector.
De acuerdo al último Informe Coyuntural de la Fundación Observatorio PyME, que advirtió sobre un escenario de creciente fragilidad para la industria manufacturera. El trabajo destaca además una mayor presión competitiva por el ingreso de productos importados, especialmente provenientes de China, que amenaza la competitividad de la producción nacional.
Las perspectivas para los próximos meses tampoco resultan alentadoras. El Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad PyME se ubicó en niveles compatibles con una fase contractiva, mientras que el Índice de Confianza Empresarial descendió a 40 puntos, su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023.
El estancamiento de la actividad también se reflejó en el empleo, ya que durante el primer trimestre la cantidad de trabajadores ocupados en las pymes industriales cayó 1,4% frente al trimestre anterior, acumuló 13 períodos consecutivos de retroceso y mostró una baja del 5% en la comparación interanual.
La situación profundiza la tendencia observada en 2025, cuando el empleo en las pymes manufactureras se redujo 3,6% frente a 2024, la mayor caída de los últimos cinco años. Además, el 27% de las empresas atravesó procesos de achicamiento, uno de los registros más elevados desde que comenzó la serie estadística en 2004.
La competencia de productos importados se consolidó como una de las principales preocupaciones del sector. El 46% de las pymes industriales aseguró sentirse afectada por esta situación, frente al 25% que manifestaba esa inquietud un año atrás.
Según el informe, China continúa siendo el principal origen de la competencia externa y un tercio de las empresas reportó pérdida de participación en el mercado interno frente a productos importados. Los sectores más expuestos son caucho y plástico, textiles, autopartes y metalmecánica.
La caída de la facturación alcanzó al 57% de las empresas durante el primer trimestre, impulsada principalmente por la retracción del consumo interno, que afectó al 61% de las firmas relevadas. En contraste, apenas el 25% logró incrementar sus ingresos.
En materia de problemáticas, la disminución de ventas alcanzó un máximo histórico y afectó al 83% de las empresas, mientras que el aumento de los costos de los principales insumos impactó al 67%. También se agravaron los problemas de cobranza: la preocupación por los retrasos en los pagos de los clientes pasó del 35% al 60% en apenas un año.
Por otra parte, el acceso al financiamiento continúa siendo una de las principales limitaciones para el sector. El crédito bancario alcanzó apenas al 18% de las empresas, el nivel más bajo desde 2006, lo que obliga a que cerca del 75% de las inversiones en maquinaria y equipamiento se financien con recursos propios.
Consultadas sobre las medidas necesarias para impulsar la actividad, las pymes manufactureras señalaron como prioridades la reducción de la carga tributaria (72%), la estabilidad macroeconómica (61%) y la adopción de medidas contra la competencia desleal (59%).
A pesar del complejo escenario, algunas empresas identifican oportunidades de crecimiento vinculadas a los sectores de energía y minería. El 26% de las pymes industriales ya mantiene algún tipo de vinculación con esas actividades y otro 12% manifestó interés en incorporarse a sus cadenas de valor, consideradas una de las principales apuestas para dinamizar la producción local en los próximos años.
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