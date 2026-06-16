La producción pymes cayó 9,2% en el primer trimestre y crece la preocupación por las importaciones

pymes

La competencia de productos importados se consolidó como una de las principales preocupaciones del sector. El 46% de las pymes industriales aseguró sentirse afectada por esta situación, frente al 25% que manifestaba esa inquietud un año atrás.

Según el informe, China continúa siendo el principal origen de la competencia externa y un tercio de las empresas reportó pérdida de participación en el mercado interno frente a productos importados. Los sectores más expuestos son caucho y plástico, textiles, autopartes y metalmecánica.

La caída de la facturación alcanzó al 57% de las empresas durante el primer trimestre, impulsada principalmente por la retracción del consumo interno, que afectó al 61% de las firmas relevadas. En contraste, apenas el 25% logró incrementar sus ingresos.

En materia de problemáticas, la disminución de ventas alcanzó un máximo histórico y afectó al 83% de las empresas, mientras que el aumento de los costos de los principales insumos impactó al 67%. También se agravaron los problemas de cobranza: la preocupación por los retrasos en los pagos de los clientes pasó del 35% al 60% en apenas un año.

Por otra parte, el acceso al financiamiento continúa siendo una de las principales limitaciones para el sector. El crédito bancario alcanzó apenas al 18% de las empresas, el nivel más bajo desde 2006, lo que obliga a que cerca del 75% de las inversiones en maquinaria y equipamiento se financien con recursos propios.

Consultadas sobre las medidas necesarias para impulsar la actividad, las pymes manufactureras señalaron como prioridades la reducción de la carga tributaria (72%), la estabilidad macroeconómica (61%) y la adopción de medidas contra la competencia desleal (59%).

A pesar del complejo escenario, algunas empresas identifican oportunidades de crecimiento vinculadas a los sectores de energía y minería. El 26% de las pymes industriales ya mantiene algún tipo de vinculación con esas actividades y otro 12% manifestó interés en incorporarse a sus cadenas de valor, consideradas una de las principales apuestas para dinamizar la producción local en los próximos años.