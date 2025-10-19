Se desploma el consumo hasta en los supermercados: los números de septiembre

mayorista alimentos

Javier Milei ahora le gritó a Esteban Trebucq por la crisis económica: "¿Cómo querés que lo resuelva?"

El presidente Javier Milei parece decidido a dar entrevistas en vivo a días de las elecciones legislativas, y luego de protagonizar una muy picante con Eduardo Feinmann, este jueves estuvo a los gritos con Esteban Trebucq, otra vez por no poder responder sobre la caída de los ingresos de los argentinos.

Fue el miércoles cuando a Milei se lo vio particularmente incómodo cuando Feinmann le recordó al mandatario su supuesto título de "especialista en crecimiento con y sin dinero", en el contexto de una actualidad que marca que hay un 80% de argentinos que llegan con los justo a fin de mes.

El tema, ahora en una entrevista con Trebucq en LN+, volvió a poner nervioso al Presidente, cuando el entrevistador le preguntó que pasa con "la gente no puede esperar".

"A ver, a ver, pero de vuelta, te hago una pregunta, no puedo esperar, a ver, ¿cómo lo resolvemos? No, bueno, entonces, no, bueno, pero si vas a hacer el punto, digamos, a ver, empecemos a discutir cómo se resuelve. ¿Qué querés que lo resuelva como lo resolvió el gobierno anterior? Emitiendo 13 puntos del PBI y dejando plantado una hiperinflación que hubiera llevado a la gente, digamos, al 95% de pobres con una inflación que se podría haber ido al 20 000 % y eso no es una solución", sentenció un enojado Milei.

De esta manera, el Presidente sostuvo que "el endeudarte para romperle el futuro a tus hijos, a tus nietos, a tus nietos y las demás tampoco es una solución", y se autodestacó: "Reventarle la cabeza a a los argentinos con impuestos tampoco funciona".

"Todas esas recetas las aplicamos durante los últimos 100 años y nos volvimos uu su país pobre. Entonces, de ingresos medio tirando a pobres, si hubiera estallado la crisis, digamos, hubiéramos sido pobres. Entonces, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? De esto se sale creciendo, se sale con crecimiento económico", analizó Milei, pese a la caída justamente de la economía.

Argumentó el Presidente que "la fórmula que encontró el mundo para salir de la miseria, es el crecimiento económico", y justificó: "Hoy tenés más de 8000 millones de seres humanos y la pobreza extrema está debajo de el 5%. ¿Cómo se logró esto? Con crecimiento. Ahora, ¿cómo se logra el crecimiento? El crecimiento depende de dos elementos fundamentales. Por un lado la inversión".

No fue el único momento del jueves por la noche en el que el mandatario se mostró molesto, incluso con Trebucq que es de sus periodistas predilectos. Cuando el conductor intentaba aclararle que el propio Donald Trump había confirmado su condicionante a los resultados de las legislativas, estalló.

"Dejá de interrumpirme o andá a leer a la periodistas del Grupo Clarín", espetó Milei, mientras que el periodistas no ahorró en pedidos de disculpas.