Se desploma el empleo: en la era Milei se perdieron 235 mil puestos privados y el salario mínimo perdió un 40%
El nuevo estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte sobre la profundización en la pérdida de puestos de trabajo asalariados registrados.
El último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), que reúne a investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y es coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, reveló que el empleo asalariado formal total volvió a retroceder en abril con la pérdida de 8 mil puestos.
El mercado de trabajo formal continúa atravesando un escenario de retracción, que se profundiza por las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y la crisis de consumo.
Por su parte, el empleo asalariado formal privado profundizó su caída con la salida de 12 mil puestos, mostrando una clara aceleración negativa respecto de los registros de febrero y marzo.
De esta manera, el informe expone que ya se registran 235 mil puestos de trabajo asalariados formales del sector privado menos en comparación con noviembre de 2023.
Radiografía sectorial y caída en las provincias
En el desglose por actividades, la destrucción de puestos sigue liderada por el sector industrial y comercial desde septiembre de 2025. A esto se sumó que la minería volvió a caer en abril (-0,3%) tras dos meses de subas, acumulando una variación interanual negativa del 5,1% pese al crecimiento de la actividad sectorial. En tanto, la construcción registró una leve baja del 0,1% en abril, quebrando la relativa estabilidad de los meses previos.
El estudio también advierte que en mayo las empresas de todos los tamaños (chicas, medianas y grandes) redujeron levemente su dotación de personal, con caídas cercanas al 0,1% en cada segmento.
A nivel geográfico, los datos del SIPA correspondientes a abril indican que el empleo se redujo en 15 provincias y aumentó en 8:
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Mayores caídas: Tierra del Fuego (-1,1%), Catamarca (-1,0%) y Misiones (-0,7%).
Mayores aumentos: Neuquén (+0,6%), Tucumán (+0,5%) y La Rioja (+0,2%).
Salarios a la baja y un mínimo por debajo de 2001
En paralelo a la contracción del empleo, los ingresos registran una fuerte pérdida de poder adquisitivo. La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado (SIPA) cayó 3,0% en términos reales en marzo, 0,2% en abril, y los datos preliminares de mayo anticipan un nuevo retroceso del 2,0%, quedando todos por debajo de los niveles de noviembre de 2023.
La situación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es aún más crítica. Durante junio de 2026, este indicador se redujo un 0,6%, encadenando una baja consecutiva a lo largo de los últimos doce meses.
El estudio recuerda que la merma se profundizó a fines de 2023 y principios de 2024 (con derrumbes del 15% y 17% de la mano de la aceleración inflacionaria). Como saldo de este proceso, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario mínimo real acumuló una contracción del 40%.
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