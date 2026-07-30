El estudio también advierte que en mayo las empresas de todos los tamaños (chicas, medianas y grandes) redujeron levemente su dotación de personal, con caídas cercanas al 0,1% en cada segmento.

A nivel geográfico, los datos del SIPA correspondientes a abril indican que el empleo se redujo en 15 provincias y aumentó en 8:

Mayores caídas: Tierra del Fuego (-1,1%), Catamarca (-1,0%) y Misiones (-0,7%).

Mayores aumentos: Neuquén (+0,6%), Tucumán (+0,5%) y La Rioja (+0,2%).

Se desploma el empleo: en la era Milei se perdieron 235 mil puestos privados y el salario mínimo perdió un 40%

Salarios a la baja y un mínimo por debajo de 2001

En paralelo a la contracción del empleo, los ingresos registran una fuerte pérdida de poder adquisitivo. La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado (SIPA) cayó 3,0% en términos reales en marzo, 0,2% en abril, y los datos preliminares de mayo anticipan un nuevo retroceso del 2,0%, quedando todos por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

La situación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es aún más crítica. Durante junio de 2026, este indicador se redujo un 0,6%, encadenando una baja consecutiva a lo largo de los últimos doce meses.

El estudio recuerda que la merma se profundizó a fines de 2023 y principios de 2024 (con derrumbes del 15% y 17% de la mano de la aceleración inflacionaria). Como saldo de este proceso, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario mínimo real acumuló una contracción del 40%.