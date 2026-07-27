Más de 369 mil empleos registrados se perdieron desde 2023

Según el informe, durante 2024 la construcción registró una caída interanual promedio del 17,3% en los puestos de trabajo, mientras que la industria manufacturera retrocedió 1,5%. También se verificaron bajas en transporte y comunicaciones (-1,6%), actividades inmobiliarias (-1,5%), servicios comunitarios (-1,3%), hoteles y restaurantes (-1,1%) y servicios sociales y de salud (-0,6%).

Creció el monotributo mientras cayó el empleo asalariado

Otro de los ejes centrales del estudio es el cambio en la composición del empleo registrado.

Los autores sostienen que, mientras el empleo asalariado tanto en el sector privado como en el público mostró caídas sostenidas, el trabajo independiente bajo la modalidad de monotributo acumuló un crecimiento del 11,9% hasta febrero de 2026.

De acuerdo con el documento, esta tendencia refleja el avance de formas de inserción laboral más precarias y el reemplazo de puestos asalariados por modalidades de trabajo independiente.

En materia salarial, el informe sostiene que la evolución de las remuneraciones fue dispar entre las distintas actividades económicas. Mientras algunos sectores vinculados a las actividades extractivas mostraron una recuperación transitoria, ramas intensivas en empleo como la construcción, el comercio y el transporte registraron las mayores pérdidas de poder adquisitivo hacia 2026.