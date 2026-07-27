Más de 369 mil empleos registrados se perdieron desde 2023
El estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) también alertó sobre el cierre de casi 30 mil empresas, el crecimiento del monotributo y la caída del poder adquisitivo.
La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) presentó un informe que advierte sobre un profundo deterioro del mercado laboral argentino entre 2023 y 2026, con una fuerte caída del empleo registrado, el cierre de empresas, el avance de modalidades de trabajo más precarias y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios.
El documento, titulado "Mercado Laboral y Neoliberalismo Financiero" y elaborado por Santiago Fraschina y Agustín Acevedo, analiza la evolución del empleo durante ese período y sostiene que el mercado de trabajo atraviesa un proceso de transformación marcado por la pérdida de puestos formales, el crecimiento de la informalidad y un cambio en la composición del empleo.
El informe registra una pérdida de más de 369 mil empleos formales
Uno de los principales datos del estudio indica que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas pasó de casi 9,9 millones a poco más de 9,5 millones, lo que representa una pérdida de 369.463 empleos formales.
En el mismo período, la cantidad de establecimientos empleadores cayó de aproximadamente 513 mil a menos de 486 mil, lo que equivale al cierre de 29.741 unidades productivas, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) utilizados para el análisis.
Construcción e industria, entre los sectores más afectados
El trabajo señala que el deterioro del empleo formal no impactó de manera uniforme en todas las actividades económicas.
Según el informe, durante 2024 la construcción registró una caída interanual promedio del 17,3% en los puestos de trabajo, mientras que la industria manufacturera retrocedió 1,5%. También se verificaron bajas en transporte y comunicaciones (-1,6%), actividades inmobiliarias (-1,5%), servicios comunitarios (-1,3%), hoteles y restaurantes (-1,1%) y servicios sociales y de salud (-0,6%).
Creció el monotributo mientras cayó el empleo asalariado
Otro de los ejes centrales del estudio es el cambio en la composición del empleo registrado.
Los autores sostienen que, mientras el empleo asalariado tanto en el sector privado como en el público mostró caídas sostenidas, el trabajo independiente bajo la modalidad de monotributo acumuló un crecimiento del 11,9% hasta febrero de 2026.
De acuerdo con el documento, esta tendencia refleja el avance de formas de inserción laboral más precarias y el reemplazo de puestos asalariados por modalidades de trabajo independiente.
En materia salarial, el informe sostiene que la evolución de las remuneraciones fue dispar entre las distintas actividades económicas. Mientras algunos sectores vinculados a las actividades extractivas mostraron una recuperación transitoria, ramas intensivas en empleo como la construcción, el comercio y el transporte registraron las mayores pérdidas de poder adquisitivo hacia 2026.
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