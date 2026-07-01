VTV: quiénes podrán realizar la verificación de forma gratuita durante julio 2026
El Gobierno anunció un cambio de esquema con el objetivo de modernizar y agilizar este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
El Gobierno puso en marcha el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular.
Quiénes están exentos de pagar la VTV en CABA
La normativa vigente contempla la VTV gratuita para algunos titulares de vehículos radicados en la Ciudad. El beneficio se aplica siempre que se cumplan las condiciones exigidas.
Están exentos del pago:
- Jubilados y pensionados titulares de un vehículo que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios
- Personas mayores de 65 años titulares de un vehículo que no superen el mismo tope de ingresos
- Personas con discapacidad titulares del vehículo
- Personas con discapacidad que no sean titulares del vehículo cuando el rodado pertenezca a padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes
Qué documentación se necesita para pedir la exención
Para acceder a la VTV gratuita es necesario iniciar el trámite y presentar la documentación respaldatoria. Los requisitos varían según el tipo de beneficiario.
En el caso de jubilados, pensionados y mayores de 65 años se solicita:
- Copia de la cédula verde del vehículo
- Título del automotor
- Copia del DNI del titular
- Comprobante de haberes
- Kilometraje actual del vehículo
- Fecha de nacimiento del titular
- CUIT o CUIL
Para personas con discapacidad titulares del vehículo se requiere:
- Copia de la cédula verde
- Título del vehículo
- Copia del DNI
- Copia del Certificado Único de Discapacidad
- Kilometraje del vehículo
- Fecha de nacimiento
- CUIT o CUIL
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