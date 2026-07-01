VTV: quiénes podrán realizar la verificación de forma gratuita durante julio 2026

En el caso de jubilados, pensionados y mayores de 65 años se solicita:

Copia de la cédula verde del vehículo

Título del automotor

Copia del DNI del titular

Comprobante de haberes

Kilometraje actual del vehículo

Fecha de nacimiento del titular

CUIT o CUIL

Para personas con discapacidad titulares del vehículo se requiere: