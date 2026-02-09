Se disparó la inflación de CABA: con el 3,1% en enero llegó al máximo de 10 meses
La inflación de CABA rompió la barrera del 3% empujada por fuertes subas en alimentos, turismo y transporte. Es el más alto desde marzo de 2025.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires comenzó el 2026 con una señal de alerta. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño registró un alza del 3,1% en enero, confirmando una aceleración en el ritmo de los aumentos y alcanzando su pico máximo en los últimos diez meses.
Según los datos difundidos este lunes por el Instituto de Estadística y Censos de CABA, el índice general se vio presionado por incrementos en rubros sensibles para el bolsillo y por factores estacionales propios de las vacaciones.
Los rubros que empujaron la desbandada de la inflación
El golpe más duro se sintió en los productos de primera necesidad: la división Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 4%, ubicándose por encima del nivel general y traccionando el índice hacia arriba.
Por otro lado, el impacto de la temporada de verano se reflejó en el rubro Restaurantes y hoteles, que trepó un 5,3%, siendo el sector con mayor variación mensual. Finalmente, el Transporte también jugó un rol clave en la aceleración de precios, con un incremento del 3,7%.
Este dato de la Ciudad suele funcionar como un anticipo de la inflación nacional que el INDEC dará a conocer en los próximos días, marcando un piso de preocupación para la economía en el inicio del año.
