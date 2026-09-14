Cayó 9,5% el consumo de carne y las redes explotaron contra Javier Milei: "Ahora se come electricidad"

Menor oferta y brecha de precios en la carne

La retracción del consumo local responde a un escenario complejo en la cadena ganadera. Entre los factores principales se destacan la caída acumulada en la faena y en la producción total de carne, sumada a una menor disponibilidad de hacienda en el mercado doméstico que terminó encareciendo los cortes en mostrador frente a otros alimentos. De hecho, los incrementos acumulados en la carne vacuna volvieron a inclinar la balanza de las familias hacia alternativas más económicas, como el pollo y el cerdo.