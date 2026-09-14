Cayó 9,5% el consumo de carne y las redes explotaron contra Javier Milei: "Ahora se come electricidad"
Un informe reveló que el promedio por habitante se redujo a 46 kilos anuales, impulsado por aumentos de precios en góndola y una menor producción.
El mercado interno de la carne vacuna en Argentina volvió a dar una muestra de contracción. De acuerdo con el último informe difundido en las últimas horas por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo per cápita acumulado en los últimos doce meses registró una baja del 9,5% en comparación con el mismo período del año anterior, ubicándose en un promedio de 46 kilos por habitante.
La cifra refleja una de las marcas más bajas de las últimas dos décadas, ubicándose considerablemente por debajo de los registros de 2025 (50,9 kilos) y lejos de los promedios superiores a los 60 kilos que supo ostentar el país entre 2005 y 2010.
Menor oferta y brecha de precios en la carne
La retracción del consumo local responde a un escenario complejo en la cadena ganadera. Entre los factores principales se destacan la caída acumulada en la faena y en la producción total de carne, sumada a una menor disponibilidad de hacienda en el mercado doméstico que terminó encareciendo los cortes en mostrador frente a otros alimentos. De hecho, los incrementos acumulados en la carne vacuna volvieron a inclinar la balanza de las familias hacia alternativas más económicas, como el pollo y el cerdo.
A la par del encarecimiento en góndola, los envíos dirigidos al consumo interno descendieron un 11,3% interanual durante los primeros ocho meses del año. Esta merma se explica en parte por un reordenamiento de las ventas al exterior: la participación del mercado nacional sobre el total producido cayó del 74,4% al 70,8%, cediendo terreno ante el avance de las exportaciones a destinos clave como China, Estados Unidos e Israel.
La reacción en redes sociales a la baja del consumo de carne: todos apuntan a Milei
Tras el anuncio del descenso en el consumo de carne, los usuarios de X estallaron contra el presidente Javier Milei, señalando a sus políticas de ajuste como las culpables de que los argentinos la consuman en menores cantidades y tengan que optar por la ingesta de cortes de carne blanca más baratos, como el pollo o cerdo.
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