Cerró una distribuidora de bebidas y dejó a 220 personas sin trabajo
Camioneros declaró el estado de alerta y movilización tras el cierre de Express Beer y denunció que la empresa adeuda salarios y el medio aguinaldo a sus trabajadores.
El cierre de la distribuidora de bebidas Express Beer dejó a 220 personas en la calle y el Sindicato de Camioneros denunció que la empresa cesó sus operaciones sin pagar los salarios correspondientes ni el medio aguinaldo, por lo que declaró el estado de alerta y movilización para exigir una solución inmediata.
La firma, que prestaba servicios logísticos para Cervecería y Maltería Quilmes, dejó de operar de manera sorpresiva. La decisión afectó a 220 trabajadores, muchos con más de 25 años de antigüedad. Desde la cervecera aseguraron que cumplieron con todas sus obligaciones contractuales con la distribuidora e instaron a Express Beer a responder por los salarios, indemnizaciones y demás obligaciones.
Ante este escenario, el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano reclamó el pago de todas las sumas adeudadas y la preservación de las fuentes laborales. Además, advirtió que impulsará todas las acciones gremiales y legales necesarias hasta obtener una respuesta y remarcó que la prioridad es sostener cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias que quedaron sin ingresos tras el cierre de la distribuidora.
El conflicto sumó otro capítulo este lunes, cuando trabajadores denunciaron que durante el fin de semana la empresa vació la planta ubicada en La Matanza y retiró los vehículos de las instalaciones, profundizando la preocupación por el futuro de la firma.
Asimismo, Camioneros informó que recibió el respaldo de las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, prestadoras de servicios para Cervecería y Maltería Quilmes, que expresaron su solidaridad con los trabajadores afectados y acompañan el reclamo sindical.
El conflicto se produce pocos días después de que Camioneros alcanzara un acuerdo con distribuidoras vinculadas a Coca-Cola y Cervecería y Maltería Quilmes para incorporar un adicional por presentismo en la rama Aguas y Gaseosas, un antecedente que ahora contrasta con la crisis que atraviesa Express Beer.
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