Cerró una distribuidora de bebidas y dejó a 220 personas sin trabajo

Ante este escenario, el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano reclamó el pago de todas las sumas adeudadas y la preservación de las fuentes laborales. Además, advirtió que impulsará todas las acciones gremiales y legales necesarias hasta obtener una respuesta y remarcó que la prioridad es sostener cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias que quedaron sin ingresos tras el cierre de la distribuidora.