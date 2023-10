Supermercadistas afirman que no hay aumentos y el abastecimiento es normal

“No hay ninguna señal que permita pensar en desabastecimiento más allá de que uno pueda encontrar deficiencias en el surtido. Tal vez no está en la marca o el formato buscado, pero encontrás el producto sin duda alguna”, afirmó Vasco Martínez. En diálogo con NA, el representante de los supermercadistas afirmó que no se verificó un traslado a precios de la suba del dólar blue.