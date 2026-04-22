Dólar atrasado: mientras se derrumba el consumo en el país explotan las compras en el exterior vía courier

En el acumulado entre enero y marzo, las importaciones vía courier totalizaron 284 millones de dólares, lo que implicó una suba de 118,4% frente al mismo período de 2025. Además, representó el nivel más alto registrado para un primer trimestre.

"La caída del dólar observada en los últimos meses podría estar impulsando una nueva tendencia alcista en el consumo vía plataformas online. En este sentido, mientras que el salario privado cae en términos reales crece un 11% medido en dólares en los últimos 4 meses con datos" señaló Analytica.

Con un dólar contenido y menor brecha cambiaria, muchos productos importados comenzaron a resultar más accesibles para sectores medios y altos. A eso se suma una mejora relativa del ingreso medido en moneda dura: aunque el salario privado continúa mostrando deterioro en términos reales frente a la inflación, medido en dólares acumula un crecimiento cercano al 11% en los últimos cuatro meses. Ese fenómeno elevó el poder de compra externo de parte de los consumidores y favoreció la demanda en plataformas internacionales.

puerta a puerta2.jpg

El fenómeno courier se dio en paralelo con una recuperación más moderada de las importaciones generales. Según un informe de Abeceb, los valores importados totalizaron 6.122 millones de dólares en marzo, lo que representó una expansión de 1,7% interanual y quebró dos meses consecutivos de bajas cercanas al 12% registradas al inicio del año.

De acuerdo con la consultora, la mejora respondió a una combinación de menores cantidades ingresadas y mayores precios internacionales. En concreto, las cantidades importadas cayeron 3,7% interanual, mientras que los precios percibidos avanzaron 5,8%.

Dentro del universo importador, los bienes de consumo mostraron una dinámica destacada. A diferencia de lo ocurrido en febrero, este rubro creció 4% en cantidades y 6,6% en valores durante marzo, lo que sugiere una mayor demanda de productos terminados destinados al consumo final.

Ese comportamiento coincide con el auge de las compras vía courier, especialmente en rubros como tecnología, indumentaria, pequeños electrodomésticos y artículos personales.