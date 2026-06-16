Mientras crece la mora en las familias, el Banco Central flexibilizó la posibilidad de endeudarse en dólares
El plan económico de Javier Milei y Luis Caputo no solo llevó a las familias a endeudarse para afrontar gastos fijos, sino que la mora alcanzó niveles récord.
Mientras las familias deben endeudarse cada vez más para afrontar gastos fijos merced de la licuación de los salarios propiciada por la política económica de Javier Milei y Luis Caputo, y mientras la mora alcanza niveles récord frente a las cada vez mayores dificultades para afrontar compromisos asumidos, ahora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) flexibilizó las condiciones para poder endeudarse en dólares.
Mediante la Comunicación “A” 8446/2026 del Banco Central habilitó la posibilidad de pedir un préstamo en moneda extranjera, siempre y cuando exista una garantía también en dólares otorgada por determinados sujetos habilitados. La nueva norma establece que las financiaciones a clientes con garantías en moneda extranjera, que actúan como principales pagadores, estarán exentas de ciertos requisitos relacionados con el flujo de ingresos en la moneda del crédito.
Esto implica que los deudores no necesitarán que los vencimientos de sus créditos se alineen con sus ingresos en la misma moneda.
Hasta ahora, cuando un banco otorgaba un préstamo en dólares, el deudor debía demostrar que generaba ingresos en dólares o que tenía un flujo de fondos en esa moneda suficiente para pagar las cuotas.
Si el tomador del préstamo no paga, la entidad financiera puede reclamar directamente al garante, sin necesidad de agotar previamente las acciones contra el deudor principal.
La restricción ahora modificada data de una normativa que se aprobó tras la crisis de 2001 y quedó plasmada en el Artículo 23 del Decreto 905/2002, que limitó el uso de los depósitos en dólares como garantía para evitar descalces de moneda entre bancos y deudores. Después del corralito, la pesificación y la crisis bancaria, el gobierno de Eduardo Duhalde buscó evitar que volviera a ocurrir uno de los grandes problemas del sistema financiero argentino: que los bancos prestaran dólares a personas o empresas que solo generaban ingresos en pesos.
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