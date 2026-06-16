Mientras crece la mora en las familias, el Banco Central flexibilizó la posibilidad de endeudarse en dólares

Si el tomador del préstamo no paga, la entidad financiera puede reclamar directamente al garante, sin necesidad de agotar previamente las acciones contra el deudor principal.

La restricción ahora modificada data de una normativa que se aprobó tras la crisis de 2001 y quedó plasmada en el Artículo 23 del Decreto 905/2002, que limitó el uso de los depósitos en dólares como garantía para evitar descalces de moneda entre bancos y deudores. Después del corralito, la pesificación y la crisis bancaria, el gobierno de Eduardo Duhalde buscó evitar que volviera a ocurrir uno de los grandes problemas del sistema financiero argentino: que los bancos prestaran dólares a personas o empresas que solo generaban ingresos en pesos.

banco central de argentina Banco Central de la República Argentina.