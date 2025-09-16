Un mayorista de carne de Esteban Echeverría vende medias reses para abaratar los precios
El negocio ofrece una alternativa que resulta más económica para los consumidores.
Un mayorista de carne ubicado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría vende la media res fraccionada como alternativa para que los consumidores puedan acceder a precios más económicos.
Se trata de Cabaña Don Theo, un frigorífico abierto al público donde desde hace un año comercializan la “media res familiar” de 90 kilos, con cortes fraccionados con un precio de 7.500 pesos cada uno.
La modalidad se presenta como una alternativa que resulta económica para los consumidores. “La idea es eliminar intermediarios y, por ende, los costos. Acercar lo que era propio del carnicero al público, al consumidor final”, reconoció Fernando, dueño de Cabaña Don Theo, en diálogo con C5N.
Según explicó, la media res se vende fraccionada a gusto del cliente, con cada corte embolsado por separado y etiquetado con el fin de que resulte más fácil al momento de refrigerarlos.
En promedio, cada media res, para una familia de seis personas, puede llegar a durar dos meses.
A su vez, cada día tienen distintas ofertas como, por ejemplo, el pecho de la media res, con cortes de paleta, roast beef, osobuco y tapa de asado, este martes se vendía a 4.500 pesos cada corte.
En caso de la carne de cerdo, los clientes también pueden llevarse los cortes por separado. Por ejemplo, se puede se pude conseguir pechito a 5.900 pesos, bondiola a 6.500 y paleta a 3.200.
Respecto al pollo, pata y mulso se venden a 2.000 pesos, la suprema a 6.500 y las alitas a 1800.
“Estamos en mínimos históricos de consumo de carne. La idea es eliminar gastos y sobreprecios que ponen los comercios y que no tienen sentido", expresó el dueño del mayorista.
El comercio se encuentra abierto al público desde las 6 hasta las 15 y también tienen otra sede en San Francisco Solano.
