Un mayorista de carne de Esteban Echeverría vende medias reses para abaratar los precios

En promedio, cada media res, para una familia de seis personas, puede llegar a durar dos meses.

A su vez, cada día tienen distintas ofertas como, por ejemplo, el pecho de la media res, con cortes de paleta, roast beef, osobuco y tapa de asado, este martes se vendía a 4.500 pesos cada corte.

En caso de la carne de cerdo, los clientes también pueden llevarse los cortes por separado. Por ejemplo, se puede se pude conseguir pechito a 5.900 pesos, bondiola a 6.500 y paleta a 3.200.

Respecto al pollo, pata y mulso se venden a 2.000 pesos, la suprema a 6.500 y las alitas a 1800.

“Estamos en mínimos históricos de consumo de carne. La idea es eliminar gastos y sobreprecios que ponen los comercios y que no tienen sentido", expresó el dueño del mayorista.

El comercio se encuentra abierto al público desde las 6 hasta las 15 y también tienen otra sede en San Francisco Solano.