Una familia tipo necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre
Al indicar el dato de inflación del pasado mes, el INDEC también detalló los montos que delimitan el estado de pobreza e indigencia en las familias argentinas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó los valores de las canastas básicas alimentaria y total para las familias argentinas, correspondientes a septiembre de 2026. Los datos revelan un incremento mensual del 1,7% en ambos indicadores, desacelerándose en comparación con la suba del 2,6% registrada en agosto.
Cuánto necesitó una familia tipo en septiembre para no ser pobre
Para el hogar de 4 integrantes (tipo 2, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años), los umbrales de ingresos quedaron fijados de la siguiente manera:
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Para no ser pobre (Canasta Básica Total): Necesitó $1.632.505 en el mes.
En tanto, el organismo también detalló los montos que delimitan el umbral de indigencia.
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Para no caer en la indigencia (Canasta Básica Alimentaria): una familia tipo tuvo que reunir $738.690 solo para cubrir sus necesidades nutricionales mínimas.
El impacto en otros tipos de hogares
El informe también detalla la cifra de ingresos mínimos requeridos de acuerdo a la composición de las familias:
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Hogar de 3 integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años): requirió $1.299.664 para no ser pobre (CBT) y $588.083 para evitar la indigencia (CBA).
Hogar de 5 integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años): necesitó $1.717.036 para superar la línea de pobreza (CBT) y $776.939 para cubrir la canasta de alimentos (CBA).
Por su parte, la línea individual para un adulto equivalente se posicionó en $239.058 para la CBA (indigencia) y en $528.319 para la CBT (pobreza).
Acumulado e interanual: el ritmo del costo de vida
En el balance de los primeros nueve meses del año, la Canasta Básica Alimentaria acumula una suba del 25,3%, mientras que la Canasta Básica Total registra un aumento acumulado del 24,7%. A nivel interanual (frente al mismo mes del año previo), las variaciones mostraron un crecimiento del 40,0% para la CBA y del 38,7% para la CBT.
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