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Una familia tipo necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre

Economía

Al indicar el dato de inflación del pasado mes, el INDEC también detalló los montos que delimitan el estado de pobreza e indigencia en las familias argentinas.

Una familia tipo necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó los valores de las canastas básicas alimentaria y total para las familias argentinas, correspondientes a septiembre de 2026. Los datos revelan un incremento mensual del 1,7% en ambos indicadores, desacelerándose en comparación con la suba del 2,6% registrada en agosto.

Cuánto necesitó una familia tipo en septiembre para no ser pobre

Para el hogar de 4 integrantes (tipo 2, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años), los umbrales de ingresos quedaron fijados de la siguiente manera:

  • Para no ser pobre (Canasta Básica Total): Necesitó $1.632.505 en el mes.

En tanto, el organismo también detalló los montos que delimitan el umbral de indigencia.

  • Para no caer en la indigencia (Canasta Básica Alimentaria): una familia tipo tuvo que reunir $738.690 solo para cubrir sus necesidades nutricionales mínimas.

El impacto en otros tipos de hogares

El informe también detalla la cifra de ingresos mínimos requeridos de acuerdo a la composición de las familias:

  • Hogar de 3 integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años): requirió $1.299.664 para no ser pobre (CBT) y $588.083 para evitar la indigencia (CBA).

  • Hogar de 5 integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años): necesitó $1.717.036 para superar la línea de pobreza (CBT) y $776.939 para cubrir la canasta de alimentos (CBA).

Por su parte, la línea individual para un adulto equivalente se posicionó en $239.058 para la CBA (indigencia) y en $528.319 para la CBT (pobreza).

Acumulado e interanual: el ritmo del costo de vida

En el balance de los primeros nueve meses del año, la Canasta Básica Alimentaria acumula una suba del 25,3%, mientras que la Canasta Básica Total registra un aumento acumulado del 24,7%. A nivel interanual (frente al mismo mes del año previo), las variaciones mostraron un crecimiento del 40,0% para la CBA y del 38,7% para la CBT.

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