Una familia tipo necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre

Acumulado e interanual: el ritmo del costo de vida

En el balance de los primeros nueve meses del año, la Canasta Básica Alimentaria acumula una suba del 25,3%, mientras que la Canasta Básica Total registra un aumento acumulado del 24,7%. A nivel interanual (frente al mismo mes del año previo), las variaciones mostraron un crecimiento del 40,0% para la CBA y del 38,7% para la CBT.