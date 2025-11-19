UOCRA acordó una suba salarial en dos tramos: de cuánto es el aumento
La suba de los salarios será del 1,4% en noviembre y del 1,3% en diciembre. Además, se acordó el pago de una suma fija mensual de carácter no remunerativo.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) alcanzaron un nuevo acuerdo en paritarias que establece un aumento en los salarios de los trabajadores del 2,72% que se pagará en dos tramos en los meses de noviembre y diciembre.
La suba será del 1,4% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre para noviembre de 2025 y de 1,3% en diciembre, teniendo como base los nuevos importes actualizados en el mes anterior. Ambos incrementos se consideran acumulativos sobre los haberes, impactando en todas las categorías del convenio.
Los valores acordados absorben cualquier aumento voluntario desde octubre, con la condición de que no reduzcan el ingreso neto percibido por el trabajador.
El acuerdo prevé además el pago de una suma mensual no remunerativa para noviembre y diciembre de 2025. Este adicional se abonará en dos cuotas quincenales y no se integrará al salario básico aunque sí quedará sujeto a aportes obligatorios a la obra social sindical. El pago se otorga en paralelo al incremento porcentual y varía según la categoría y la zona donde se desempeña el trabajador.
Suma fija mensual
En la Zona A, las sumas no remunerativas mensuales quedaron establecidas de la siguiente manera:
- Oficial Especializado: 103.300 pesos.
- Oficial: 96.200 pesos.
- Medio Oficial: 88.100 pesos.
- Ayudante: 83.200 pesos.
- Sereno: 83.200 pesos.
Salarios en noviembre
Los salarios básicos vigentes en la Zona A desde noviembre de 2025 son:
- Oficial Especializado: 5.200 pesos.
- Oficial: 4.449 pesos.
- Medio Oficial: 4.111 pesos.
- Ayudante: 3.784 pesos.
- Sereno: 687.385 pesos.
El alcance del convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025. Las partes involucradas establecieron que la Comisión Especial de Seguimiento convocada por la UOCRA y las cámaras empresarias volverá a reunirse el 22 de diciembre para evaluar la evolución sectorial y dictaminar los aumentos aplicables desde enero de 2026. El acuerdo todavía no cuenta con la homologación de la Secretaría de Trabajo, instancia indispensable para su puesta en vigencia.
