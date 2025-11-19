UOCRA acordó una suba salarial en dos tramos: de cuánto es el aumento

Suma fija mensual

En la Zona A, las sumas no remunerativas mensuales quedaron establecidas de la siguiente manera:

Oficial Especializado: 103.300 pesos.

Oficial: 96.200 pesos.

Medio Oficial: 88.100 pesos.

Ayudante: 83.200 pesos.

Sereno: 83.200 pesos.

Salarios en noviembre

Los salarios básicos vigentes en la Zona A desde noviembre de 2025 son:

Oficial Especializado: 5.200 pesos.

Oficial: 4.449 pesos.

Medio Oficial: 4.111 pesos.

Ayudante: 3.784 pesos.

Sereno: 687.385 pesos.

El alcance del convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025. Las partes involucradas establecieron que la Comisión Especial de Seguimiento convocada por la UOCRA y las cámaras empresarias volverá a reunirse el 22 de diciembre para evaluar la evolución sectorial y dictaminar los aumentos aplicables desde enero de 2026. El acuerdo todavía no cuenta con la homologación de la Secretaría de Trabajo, instancia indispensable para su puesta en vigencia.