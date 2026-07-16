Vacaciones de invierno 2026 para pocos: familias necesitan hasta $20.070.640 para viajar

Una familia tipo debe disponer de $2.453.293, en promedio, para disfrutar del periodo de receso invernal durante el 2026.

Dicho importe equivale a 1,3 salarios promedio.

La relación entre el costo del viaje y el salario se incrementó respecto del mismo período del año anterior, lo que implica que el poder adquisitivo del turismo se deterioró levemente en un 5,4%.

Existe una gran dispersión de precios según la ubicación elegida: una familia debe destinar un presupuesto hasta tres veces mayor si decide ir a San Martín de los Andes respecto de San Clemente.